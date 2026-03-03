Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd y Manuela QM ya tienen nombre para su primer hijo: ¿cuál es?

Manuela QM reveló varios detalles sobre su embarazo y entre ellos, respondió si ya le tiene nombre a su primer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana, Blessd, y su novia Manuela QM, anunciaron que están esperando a su primer hijo.

Esta noticia, el artista la dio con mucha emoción y, de hecho, envió un mensaje de superación, revelando que el bebé que viene en camino lo hará mucho más fuerte.

La noticia sorprendió tanto a los seguidores de la pareja, quienes reaccionaron, al igual que los amigos y colegas del cantante, mostrando emoción y ansias por la llegada del heredero de Blessd.

¿Blessd y Manuela QM están esperando a una niña o niño?

Luego de hacer el anuncio a través de Instagram, Manuela QM y Blessd hablaron a través de un live en donde revelaron detalles sobre el embarazo.

Por su lado, el cantante creyó que las personas se darían cuenta de que Manuela estaba esperando a su bebé, ya que su apariencia cambió y se notaba que estaba en embarazo.

Así mismo, se habló del género del bebé, ya que les preguntaron si ya saben si viene una niña o niño en camino, por lo que Blessd fue contundente al responder.

Aunque no respondió directamente, dijo que el color de los zapaticos del anuncio del embarazo lo dice todo, pues son azules.

¿Blessd y Manuela QM ya le tiene nombre a su bebé?

A través de las historias de Instagram, Manuela QM respondió algunas dudas en la caja de preguntas, en donde sus seguidores le pidieron detalles sobre su embarazo.

Una de las preguntas fue si la creadora de contenido ya ha pensando en el nombre de su bebé y ella respondió que sí.

“Sí, muchachas. Ya tiene nombre mi bebé hermoso”.

Con esta respuesta, la influenciadora confirma la pregunta, sin embargo, no reveló cuál es el nombre de su primer hijo.

Manuela QM confirma que su bebé ya tiene nombre
Manuela QM confirmó que su bebé con Blessd ya tiene nombre. (Foto: Freepik)

¿Cómo ha vivido Manuela QM su embarazo?

En la misma dinámica de preguntas, Manuela QM reveló cómo vivió los primeros meses de gestación, detallando que no fue fácil y que no sabe “cómo sobrevivió”.

De acuerdo con lo que contó, durante la primera etapa de su embarazo, no comía y ni dormía, además lloraba mucho y vivió días muy difíciles.

