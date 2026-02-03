Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela QM causa revuelo en redes al dejar ver cómo luce su pancita de embarazo

Manuela QM reveló video presumiendo su pancita de embarazo y esto, generó divididas reacciones en redes sociales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela QM presume su pancita mientras crecen rumores con Blessd
Manuela QM presumió su pancita y desató reacciones en redes. (AFP/ Rodrigo Varela - Foto: Freepik)

El pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana Blessd, les reveló a todos sus seguidores que se convertiría en padre, luego de publicar una imagen con la ecografía de su bebé, junto a unos zapaticos, mientras Manuela QM lo abraza.

Artículos relacionados

Desde que se confirmó esta noticia, el artista ha recibido muchos comentarios sobre su relación con la creadora de contenido, pero también, sobre su noviazgo con La Suprema, pues para muchos, este embarazo no cayó muy bien.

Sin embargo, ante las críticas y ante tanta polémica, Manuela QM ha revelado que está muy feliz con su embarazo y por eso, lo ha presumido con orgullo.

Artículos relacionados

¿Cómo luce la pancita de embarazo de Manuela QM?

Manuela QM no ha dejado de estar activa en redes sociales y ha compartido detallitos de su embarazo, como síntomas y demás, pero así mismo, ha dejado ver cómo ha crecido su pancita en gestación.

Manuela QM presumió su pancita y desató reacciones en redes.
Manuela QM mostró su pancita y Blessd no reaccionó. (Foto: Freepik)

El pasado domingo 1 de marzo, la creadora de contenido conmovió con un video publicado en sus redes sociales, en donde luce un enterizo, pero sin ocultar su pancita, precisamente quiso presumir cómo luce.

En el clip, Manuela está en la playa posando y dejando ver cuánto ha crecido su bebé, pues ya se le nota el embarazo por otros cambios en su cuerpo.

Artículos relacionados

¿Blessd le comentó la publicación a Manuela QM?

En la publicación de Manuela QM, hay miles de comentarios e interacciones, sin embargo, algo llamó la atención del video y es que Blessd no dejó rastro, pues ni comentó y tampoco le dio me gusta.

Por supuesto, esto generó reacciones, ya que en algunos comentarios le dicen a Manuela que será una madre soltera y tendrá que criar sola a su hijo, ya que Blessd ha brillado por su ausencia, supuestamente la opinión de los internautas.

Manuela QM mostró su pancita y Blessd no reaccionó
Manuela QM presume su pancita mientras crecen rumores con Blessd. (AFP/ Rodrigo Varela)

De hecho, se mantiene los rumores de que no están juntos, luego del escándalo por la presunta infidelidad del artista.

¿Blessd y Manuela QM siguen juntos?

Desde que se conocieron los chats de la supuesta infidelidad de Blessd, el cantante ha estado en el ojo del huracán, tras las fuertes críticas que ha recibido.

Sin embargo, aunque Manuela QM se manifestó eliminando las publicaciones con él y dejándolo de seguir en IG, sorprendió al dejar ver que recibió un enorme arreglo de flores que decían “La mejor mamá del mundo2, lo que desató rumores de que habría perdonando al papá de su hijo.

Por ahora, no se sabe nada más del tema y se espera que alguno de los dos confirme si su relación sigue o definitivamente terminó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Abuela de La casa de los famosos mostró su cuerpo tonificado y la criticaron La abuela La casa de los famosos Colombia

La Abuela de La casa de los famosos mostró su tonificada figura y generó polémica: “le faltó carita”

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos, reapareció con nueva foto de su ‘cuerpazo’.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta hizo sorpresivo anuncio desde el Canal RCN: ¿le dieron trabajo?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró emocionado de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

La Blanquita y Deiby Ruíz celebran juntos el cumpleaños de su hijo Influencers

Katy Cardona celebró con Deiby Ruíz el cumpleaños de su hijo tras anunciar la ruptura, ¿volvieron?

Tras anunciar su ruptura, Katy Cardona y Deiby Ruíz celebraron juntos el cumpleaños de su hijo.

Lo más superlike

Reconocido futbolista del real madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos” Talento internacional

Reconocido futbolista del Real Madrid anuncia que será papá: “En qué lío nos metimos”

Reconocido jugador del Real Madrid anunció que será padre por tercera vez y ya revelaron si el bebé es niña o niño.

Carla Giraldo reaccionó asustada por enfrentamiento entre participantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo se mostró muy preocupada al ver la discusión de La casa de los famoso Colombia 2026

David Guetta confirma el nacimiento de su cuarto hijo David Guetta

David Guetta sorprende al anunciar que fue padre a los 58 años y revela el nombre del bebé

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cuál fue su causa? Talento internacional

¡Adiós a una actriz! Falleció importante figura del entretenimiento: ¿cómo se confirmó?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?