Manuela QM causa revuelo en redes al dejar ver cómo luce su pancita de embarazo

El pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana Blessd, les reveló a todos sus seguidores que se convertiría en padre, luego de publicar una imagen con la ecografía de su bebé, junto a unos zapaticos, mientras Manuela QM lo abraza.

Desde que se confirmó esta noticia, el artista ha recibido muchos comentarios sobre su relación con la creadora de contenido, pero también, sobre su noviazgo con La Suprema, pues para muchos, este embarazo no cayó muy bien.

Sin embargo, ante las críticas y ante tanta polémica, Manuela QM ha revelado que está muy feliz con su embarazo y por eso, lo ha presumido con orgullo.

¿Cómo luce la pancita de embarazo de Manuela QM?

Manuela QM no ha dejado de estar activa en redes sociales y ha compartido detallitos de su embarazo, como síntomas y demás, pero así mismo, ha dejado ver cómo ha crecido su pancita en gestación.

Manuela QM mostró su pancita y Blessd no reaccionó. (Foto: Freepik)

El pasado domingo 1 de marzo, la creadora de contenido conmovió con un video publicado en sus redes sociales, en donde luce un enterizo, pero sin ocultar su pancita, precisamente quiso presumir cómo luce.

En el clip, Manuela está en la playa posando y dejando ver cuánto ha crecido su bebé, pues ya se le nota el embarazo por otros cambios en su cuerpo.

¿Blessd le comentó la publicación a Manuela QM?

En la publicación de Manuela QM, hay miles de comentarios e interacciones, sin embargo, algo llamó la atención del video y es que Blessd no dejó rastro, pues ni comentó y tampoco le dio me gusta.

Por supuesto, esto generó reacciones, ya que en algunos comentarios le dicen a Manuela que será una madre soltera y tendrá que criar sola a su hijo, ya que Blessd ha brillado por su ausencia, supuestamente la opinión de los internautas.

Manuela QM presume su pancita mientras crecen rumores con Blessd. (AFP/ Rodrigo Varela)

De hecho, se mantiene los rumores de que no están juntos, luego del escándalo por la presunta infidelidad del artista.

¿Blessd y Manuela QM siguen juntos?

Desde que se conocieron los chats de la supuesta infidelidad de Blessd, el cantante ha estado en el ojo del huracán, tras las fuertes críticas que ha recibido.

Sin embargo, aunque Manuela QM se manifestó eliminando las publicaciones con él y dejándolo de seguir en IG, sorprendió al dejar ver que recibió un enorme arreglo de flores que decían “La mejor mamá del mundo2, lo que desató rumores de que habría perdonando al papá de su hijo.

Por ahora, no se sabe nada más del tema y se espera que alguno de los dos confirme si su relación sigue o definitivamente terminó.