Hace pocos días el nombre de Jim Carrey se volvió tendencia en redes sociales tras una inesperada reaparición pública en la que su apariencia acaparó toda la atención. Varios internautas analizaron sus rasgos faciales y aseguraron que el actor habría sido suplantado.

¿Por qué internautas aseguraban que Jim Carrey había sido suplantando?

Luego de que Jim Carrey hicieron una aparición durante la reciente entrega de premios en París y de que las redes sociales se llenaran de videos alusivos a este momento, internautas comenzaron a hablar sobre su apariencia física, asegurando que ese no era el actor y que había sido suplantado por “la élite”.

¿Reemplazaron a Jim Carrey? Su reaparición desató teorías en redes. (Foto Michael Tran / AFP)

El rumor tomó rápidamente fuerza a tal punto que creadores de contenido comenzaron a analizar los rasgos faciales de la persona que apareció en público con antiguas fotografías del actor, llegando a la conclusión que en efecto no se trataba de él, sino de alguien más que se estaba haciendo pasar por él.

Personas menos escépticas aseguraron que el actor simplemente se había hecho algunos retoques estéticos y que por tal razón su cara era diferente. Sin embargo, otros mencionaron que más allá de su físico, el comportamiento de esta persona no era el mismo que el actor había mostrado años atrás, especialmente porque este no solía ser amante a eventos de Hollywood.

La nueva apariencia de Jim Carrey desata rumores de conspiración. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

La verdad de todo este asunto es que efectivamente Jim Carrey sí fue suplantado, pero no por cuestiones conspiranoicas, sino como parte de un experimento social a cargo de un artista de maquillaje.

¿Quién suplantó a Jim Carrey en su más reciente aparición en público?

Durante la tarde del 1 de marzo, Alexis Stone, reconocido artista de maquillaje europeo, sorprendió a toda su fanaticada al realizar una inesperada publicación que causó revuelo en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el también influenciador compartió una serie de fotografías de Jim Carrey tomadas durante el evento junto a una máscara y una caja de dientes para mostrar que detrás de la persona que el mundo entero vio en este evento era en realidad él.