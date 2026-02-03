Nicolás Arrieta hizo sorpresivo anuncio desde el Canal RCN: ¿le dieron trabajo?

Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, recientemente captó la atención de sus seguidores al generar expectativas sobre la posibilidad de empezar un nuevo trabajo en el Cana RCN, esto luego de compartir una particular historia con la que despertó sospechas.

¿Nicolás Arrieta trabajará en el Canal RCN? Esto dijo el influencer

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció una vez más con una sorpresiva publicación desde las instalaciones del Canal RCN, situación que rápidamente alimentó las especulaciones ante una posible participación en uno de sus programas.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

En una primera imagen que compartió por medio de sus historias posando ante la cámara mostrando un apuntador en la zona de su oreja, mientras suena de fondo la famosa canción de 'Mi primera Chamba'.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo

¿Por qué Nicolás Arrieta alimentó rumores de que será parte del Canal RCN?

En una segunda fotografía, el exparticipante de esta tercera temporada, mostró una tasa café mientras al parecer espera su participación en el programa Buen día Colombia, pues en una pantalla que aparece en la imagen se puede apreciar el estudio del mencionado del programa.

Nicolás Arrieta compartió curiosa publicación. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, hasta ahora, ni el Canal ni Arrieta han confirmado detalles, pues hasta el momento solo se trata de una interpretación teniendo en cuenta la publicación.

¿Cuándo salió Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, Arrieta, quien hizo parte de la tercera edición, fue eliminado por decisión del público el pasado 22 de febrero, sin embargo, a lo largo de su participación en el reality de convivencia, demostró ser uno de las sorpresas de la temporada, especialmente porque muchos lograron conocer una faceta muy distinta a la que muestra por medio de sus redes sociales.

Nicolás Arrieta despertó sospechas sobre un nuevo trabajo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el bogotano se ha mostrado expectante por lo que traerá este nuevo comienzo en la realidad, pues tal y como lo ha comentado, antes de ingresar a la casa se quedó sin trabajo y lo perdió todo.