Prometido de Alexa Torrex no se quedó callado y le respondió a Juanda Caribe: ¿qué le dijo?

Luego de la eliminación de este domingo en La casa de los famosos Colombia, los ánimos al interior de la competencia quedaron bastante elevados, especialmente entre Alexa Torrex y Juanda Caribe, quienes protagonizaron un tenso momento que los llevó a decirse un par de verdades frente a todos.

¿Qué respondió el prometido de Alexa Torrex tras su enfrentamiento contra Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

A raíz del conflicto entre la cucuteña y el barrnquillero, Jhorman Toloza, prometido de la joven participante, no dudó en pronunciarse en las últimas horas para defenderse de los comentarios ofensivos que recibió por parte de Juanda.

"Prefiero ser un huevón y tenerlos bien puestos, que se ser un polleron", escribió el joven a través de su cuenta de Instagram en una reciente publicación que causó revuelo entre sus seguidores, pues además agregó las siguientes palabras: "Yo con mis huev0s y tú con tus tangas".

Así le respondió el prometido de Alexa a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Todo empezó con una conversación en la que tanto Alexa como Juanda empezaron a lanzarse comentarios en los que empezaron a medirse respecto al apoyo, pues, por un lado, el integrante del grupo calma aseguró ser el papá de los tibios y advertirle a su contrincante sobre le poder de votación que tiene la costa del país.

La dura respuesta del prometido de Alexa a Torrex a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la joven no se dejó y, se mostró segura al decirle que más adelante se enfrentarán en una placa de nominados, demostrando con sus palabras que también confía en todo el respaldo que tiene afuera.

Sin embargo, todo se tornó más tenso cuando entre ambos afirmaron que se han cruzado las líneas del respeto, especialmente porque los dos se acusaron de hacer comentarios negativos de la familia. En cuando Torrex, le pidió mantener alejados a sus seres queridos de sus diferencias, pero 'Caribe', le reclamó el hecho de que su "marido" se haya "metido" con su esposa y su hija.

Frente a las palabras de Juanda, Alexa no dudó en mencionarle que, de ser necesario, lo que debería hacer entonces es salir y hablar con su prometido. En contraparte, el costeño le respondió con las siguientes palabras.

"Tu marido fue el que vino a joderme la vida, el que vino aquí fue el b0bo de tu marido, tu marido no tiene hu3vos", señaló.

Ante el rifirrafe, la integrante de equipo tormenta aseguró que, a raíz de estos conflictos, Juanda en realidad está sacando a la luz su verdadera versión.