Famosa cantante colombiana presumió los resultados de retoque estético: "me duele todo"

La reconocida cantante Adriana Botina, recientemente capturó la atención en redes sociales, tras revelar que se sometió a un nuevo procedimiento estético con el fin de mejorar la apariencia de su rostro.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

¿Qué procedimiento estético se hizo Adriana Botina en el rostro? Esto reveló

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida cantante acumula miles de seguidores, reveló detalles de este procedimiento, pero sobre todo se mostró feliz de poder compartirles esta noticia.

"Mi primer mes tuneada, me duele todo pero lo estoy soportando", escribió la también actriz en su más reciente publicación, en donde obtuvo cientos de likes y decena de comentarios elogiando su nueva apariencia.

En la comentada grabación, la talentosa artista decidió mostrar un poco cómo luce su cuerpo y su rostro luego de varias semanas de haber ingresado el quirófano, dejando ver que, aunque ha sido un proceso doloroso, ha valido la pena.

¿Cómo quedó Adriana Botina tras someterse a procedimiento estético?

En el video se aprecia, en primer lugar, a la intérprete con cintas en la zona de su nariz, parte de su cara en la que se hizo el procedimiento estético, pues, según lo comentó en una entrevista, heredó la nariz aguileña de su papá, situación que muchas veces la llevó a perder la posibilidad de interpretar a ciertos personajes para las novelas para las que hizo casting.

Así mismo, durante la grabación, también se le puede ver luciendo una faja muy similar a la que se usa luego de las operaciones para moldear la figura, por lo que es posible que también se haya hecho un procedimiento en esa zona.

¿Qué operación se realizó la cantante Adriana Botina?

Por su puesto, seguidores de la intérprete colombiana, no dudaron en enviarle amorosos mensajes en los que expresaron su completa aprobación sobre los resultados de su operación.