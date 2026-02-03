Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jóvenes asiáticos se hacen virales tras cantar tema del Binomio de Oro

Un grupo de jóvenes asiáticos se hicieron virales en Latinoamérica, tras hacer video cantando un reconocido vallenato.

Paula Orjuela Quevedo
Jóvenes asiáticos cantan vallenato con despecho y se vuelven virales
Jóvenes asiáticos se vuelven virales cantando clásico del Binomio de Oro. (Foto: Freepik- IA)

En los últimos días, en todas las plataformas digitales han circulado varios videos de jóvenes asiáticos cantando vallenato, lo que ha llamado la atención de los latinos, quienes se sienten orgulloso de que este género colombiano se haya internacionalizado.

Uno de los géneros musicales con ritmos latinos que más suena en Asia y en otras partes del mundo, es el reguetón, por eso, ha sido una sorpresa que sea el vallenato que le haya dado la vuelta al mundo.

¿Cuál es el video viral de asiáticos cantando vallenato?

En todas las redes sociales están varios videos de unos jóvenes asiáticos cantando vallenato, precisamente el tema ‘Olvídala’ del Binomio de Oro.

En el clip, se puede ver que los muchachos de alrededor de 15 a 17 años, están coreando la canción y lo hacen muy bien, pues están cantando con despecho, tal como debe ser, pero, además, ese escucha su español a la perfección.

Como era de esperarse, el video que se popularizó primero en TikTok, generó muchas reacciones, especialmente los colombianos quienes están sacando memes de la situación y es que, hasta los venezolanos se sintieron representados, ya que en ese país este género se escucha mucho.

¿De dónde son los jóvenes de Asia que cantan vallenato?

De acuerdo con el idioma de la cuneta que ha viralizado los videos, los jóvenes son chinos, quienes demás de cantar vallenato del Binomio de Oro, han revelado otros videos de este mismo grupo escuchando reguetón.

Jóvenes asiáticos se vuelven virales cantando clásico del Binomio de Oro
Jóvenes asiáticos cantan vallenato con despecho y se vuelven virales. (Foto: Freepik)

Aunque muchos aseguran que podría tratarse de un clip creado por inteligencia artificial, otros aseguran que se ve muy real, de hecho, hay un comentario en chino desmintiendo que esto se pueda tratar de un video falso.

¿Cómo llegó esta canción de vallenato hasta China?

En el video, si se ve con claridad y con calma, se ve un joven que no es chino, pues al parecer, tiene rasgos latinos y muchos dicen que él es el responsable de que esta canción llegara a Asia.

De acuerdo con los comentaros, él habría sido quien les enseñó la canción a los demás jóvenes, porque no es casualidad que él este en ese grupo y que los asiáticos sepan una canción en español.

