Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Distinguida pareja del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda

Reconocida pareja del entretenimiento se casó en las últimas horas y el novio divide opiniones tras quebrarse en llanto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Distinguida celebridad del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda
¿Quién fue la reconocida pareja del entretenimiento que se casó? | Foto: Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la romántica boda que tuvieron dos figuras que hacen parte del entretenimiento.

Además, la pareja de creadores de contenido digital acaparó la atención mediática tras la inesperada reacción que tuvo el novio durante su boda al momento en que vio llegar a su prometida cuando llegó al altar.

¿Quién fue la reconocida pareja del entretenimiento que se casó en las últimas horas?

Una de las creadoras de contenido digital de Venezuela más destacadas es Vanessa Oliveria, quien ha adquirido gran visibilidad mediante sus redes sociales no solo por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida cotidiana, sino que también, tras mostrar detalles de su reciente matrimonio.

Recientemente, Vanessa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 676 mil seguidores, una emotiva publicación junto a su pareja, quien es un influenciador internacional llamado: Luisma Luzardo. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Quiero toda la vida pa viajar, pa rumbear, pa perrear, pa bacilar contigo. Gracias por tanto y por la mejor noche de mi vida”, agregó Vanessa en la descripción de la publicación.

Distinguida celebridad del entretenimiento se casó: el novio se quebró en llanto durante la boda
Así se vivió la boda de Vanessa Oliveira y su pareja. | Foto: Freepik

¿Cuál fue el gesto por el que el esposo de Vanessa Oliveira se quebró en llanto en plena boda?

El matrimonio se llevó a cabo el pasado 27 de febrero en el que Vanessa y Luisma tuvieron la oportunidad de dar el “sí”, delante de todos sus invitados, quienes compartieron su emotiva reacción en redes sociales.

Uno de los momentos que más comentarios ha dejado mediante las plataformas digitales fue cuando el novio se quebró en llanto al momento de ver a la novia cuando llegó al altar, pues, demostró delante de todos sus invitados que sintió gran felicidad al ver entrar a su gran amor.

Reconocidas celebridades como: Isa Vásquez, Daniela Arangoa y otros actores internacionales compartieron todo tipo de reacciones tras el importante momento que vivió la distinguida pareja del entretenimiento, quienes se han convertido en tendencia por todos los momentos que han vivido recientemente tras su especial boda.

