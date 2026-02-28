Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Messi es derribado por un hincha en pleno partido | VIDEO

Un hincha invadió la cancha, abrazó a Messi y lo derribó durante un partido amistoso.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Messi fue derribado por un fan que invadió la cancha
Messi fue derribado por un fan que invadió la cancha. (Foto Inteligencia artificial) (Foto Luis ROBAYO / AFP)

Lo que parecía un encuentro amistoso sin mayores sobresaltos terminó en un momento de tensión cuando un aficionado ingresó al campo y terminó provocando la caída de Lionel Messi ante la mirada de miles de espectadores.

El hecho ocurrió durante un partido amistoso entre el Inter Miami CF y Independiente del Valle, disputado en Puerto Rico. El compromiso transcurría con normalidad cuando, de manera repentina, un hombre sin camiseta invadió la cancha con la intención de acercarse al astro argentino.

Messi es derribado por un hincha en pleno partido amistoso
Messi es derribado por un hincha en pleno partido amistoso. (Foto Luis ROBAYO / AFP)

¿Qué sucedió con Messi y el fan?

En los videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales se observa al sujeto corriendo desde la tribuna hacia el terreno de juego mientras varios miembros de seguridad intentan alcanzarlo.

A pesar de la persecución, el hombre logró esquivar a los guardias por algunos segundos y se dirigió directamente hacia Messi.

El fanático alcanzó al jugador por la espalda y lo abrazó con fuerza, interrumpiendo completamente la dinámica del partido. En ese instante, el personal de seguridad logró interceptarlo y lo derribó al césped para retenerlo. Sin embargo, debido a que el individuo aún sujetaba al futbolista, ambos terminaron cayendo sobre la grama.

La escena generó preocupación momentánea entre los asistentes y los jugadores en el campo. Afortunadamente, Messi se levantó casi de inmediato y no presentó señales visibles de lesión.

¿Cómo reaccionó Messi ante lo sucedido?

Tras incorporarse, el capitán argentino se mostró serio y visiblemente incómodo por lo sucedido. En las imágenes se aprecia cómo se sacude el uniforme y le da la espalda a la situación mientras el personal de seguridad retira al invasor del terreno de juego.

No es la primera vez que fanáticos irrumpen en la cancha para intentar acercarse a Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, este episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las medidas de seguridad en eventos deportivos de alto perfil.

El partido pudo continuar sin mayores contratiempos, aunque el incidente dejó una escena que rápidamente se volvió viral.

Al final, el Inter se llevó la victoria 2-1 gracias a los goles de Messi y su compañero Santiago Morales. Este partido hace parte de una gira internacional del equipo por latinoamérica, siendo Colombia uno de los destinos en los que ya se disputaron.

Messi termina en el suelo tras invasión de un hincha
Messi termina en el suelo tras invasión de un hincha. (Foto Hector Vivas / AFP)
