El ex de Carmen Villalobos genera rumores de nuevo romance tras imagen con futbolista

La imagen de Frederik Oldenburg con una futbolista aviva rumores de romance tras su ruptura con Carmen Villalobos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Frederik Oldenburg genera polémica por foto con Viviana Michel tras ruptura con Carmen Villalobos. (Foto: AFP)

Una imagen del presentador Frederik Oldenburg junto a la futbolista Viviana Michel desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a vincular la fotografía con la reciente ruptura del venezolano con la actriz Carmen Villalobos.

¿Viviana Michel tuvo que ver con la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La deportista compartió en sus redes una imagen en la que aparece junto a Oldenburg, lo que generó especulaciones entre internautas.

No es la primera vez que ambos coinciden públicamente, ya que en otra ocasión fueron vistos en un evento deportivo en el que ella participó.

En ese momento, un mensaje de agradecimiento publicado tras el encuentro también dio de qué hablar y despertó teorías entre seguidores que interpretaron sus palabras como algo más que una simple amistad.

A raíz de las imágenes, varios usuarios en internet comenzaron a señalar que la presencia de la futbolista podría estar relacionada con el fin de la relación entre Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde esas versiones.

Días atrás, la periodista mexicana Mandy Fridmann, del portal Las Top News, aseguró en el programa Lubox TV que, según reportes, la separación no habría sido por la distancia, sino por una supuesta infidelidad.

“No hay un tercero, pero parece que el toro pasó por la hacienda”, expresó el 31 de enero, dejando entrever que uno de los dos estaría afectado por lo ocurrido, sin ofrecer mayores detalles.

¿Cómo se confirmó la separación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se conoció a inicios de enero de 2026, luego de varios rumores que circularon desde finales de 2025.

La ausencia de fotografías juntos en redes sociales y un video en el que la actriz apareció junto a Majida Issa, donde se insinuaba su soltería mientras bailaban con un mensaje alusivo a estar en esta situación sentimental, avivaron las versiones.

Aunque no hubo un comunicado directo por parte de la actriz, diversos medios internacionales confirmaron la separación, que se habría dado tras dos años de relación y, según algunas versiones, habría ocurrido tiempo atrás antes de hacerse pública.

