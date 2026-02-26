Paola Jara enternece al compartir emotivo momento junto a su hija Emilia en sus primeros meses de vida

La cantante de música popular Paola Jara enterneció al mostrar cómo avanza el crecimiento de su pequeña hija Emilia.

Paola Jara se muestra emocionada en su etapa de mamá. (Foto Romain Maurice/AFP)

Paola y Jessi Uribe se encontraban en unas pequeñas vacaciones que denominaron el primer paseo familiar con Emilia tras su nacimiento en noviembre del año pasado.

¿Cómo mostró Paola Jara los avances del crecimiento de su hija Emilia?

La artista mostró en sus redes sociales la emoción que sintió al poder realizarle sus primeros peinados de su vida.

La fotografía reafirmó que la pareja está muy feliz de poder estar presente en los primeros momentos de Emilia.

¿Por qué no fueron Paola Jara y Jessi Urieb a la boda de Jhonny Rivera?

Precisamente por estar en este viaje, ambos artistas se ausentaron de la multitudinaria boda de su colega Jhonny Rivera, dejando claro que lo primero para ellos es compartir cada instante con su hija.

En este mismo viaje y a tan solo tres meses de haber dado a luz, Paola Jara sorprendió al mostrar un abdomen plano y unas curvas definidas que reflejan constancia y dedicación.

Muchos internautas destacaron su disciplina en el proceso postparto, resaltando que no solo ha recuperado su figura, sino también la energía para retomar sus compromisos profesionales.

Además, la cantante reapareció en escenarios públicos con gran entusiasmo. Su participación en una de las fiestas de La Casa de los Famosos Colombia marcó el inicio de su regreso al ritmo artístico, y desde entonces se le ha visto más confiada y con menos nervios al cantar en vivo.

En las últimas semanas compartió detalles de sus presentaciones en Ecuador, donde fue recibida con cariño por sus seguidores.

Estos conciertos han sido una muestra de que la artista está recuperando el dinamismo que la caracteriza, equilibrando su rol como madre con su pasión por la música.

La pareja ha compartido momentos que evidencian un vínculo más fuerte que nunca. En redes sociales circuló un video en el que Jessi Uribe le dedica unas palabras románticas a Paola.

Este tipo de demostraciones públicas han sido constantes en los últimos meses, y cada una de ellas reafirma que Paola y Jessi atraviesan una etapa de plenitud.

La llegada de Emilia parece haber fortalecido aún más su unión, convirtiéndose en el centro de su vida y en el motor que impulsa sus proyectos personales.