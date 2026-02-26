Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara enternece al compartir emotivo momento junto a su hija Emilia en sus primeros meses de vida

Paola Jara mostró un momento especial con su hija Emilia, reflejando la dulzura de esta nueva etapa familiar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Paola Jara enternece al mostrar el crecimiento.
Paola Jara enternece al mostrar el crecimiento de su hija Emilia. (Foto Jason Koerner/AFP)

La cantante de música popular Paola Jara enterneció al mostrar cómo avanza el crecimiento de su pequeña hija Emilia.

Paola Jara se muestra emocionada.
Paola Jara se muestra emocionada en su etapa de mamá. (Foto Romain Maurice/AFP)

Artículos relacionados

Paola y Jessi Uribe se encontraban en unas pequeñas vacaciones que denominaron el primer paseo familiar con Emilia tras su nacimiento en noviembre del año pasado.

¿Cómo mostró Paola Jara los avances del crecimiento de su hija Emilia?

La artista mostró en sus redes sociales la emoción que sintió al poder realizarle sus primeros peinados de su vida.

La fotografía reafirmó que la pareja está muy feliz de poder estar presente en los primeros momentos de Emilia.

¿Por qué no fueron Paola Jara y Jessi Urieb a la boda de Jhonny Rivera?

Precisamente por estar en este viaje, ambos artistas se ausentaron de la multitudinaria boda de su colega Jhonny Rivera, dejando claro que lo primero para ellos es compartir cada instante con su hija.

En este mismo viaje y a tan solo tres meses de haber dado a luz, Paola Jara sorprendió al mostrar un abdomen plano y unas curvas definidas que reflejan constancia y dedicación.

Muchos internautas destacaron su disciplina en el proceso postparto, resaltando que no solo ha recuperado su figura, sino también la energía para retomar sus compromisos profesionales.

Artículos relacionados

Además, la cantante reapareció en escenarios públicos con gran entusiasmo. Su participación en una de las fiestas de La Casa de los Famosos Colombia marcó el inicio de su regreso al ritmo artístico, y desde entonces se le ha visto más confiada y con menos nervios al cantar en vivo.

En las últimas semanas compartió detalles de sus presentaciones en Ecuador, donde fue recibida con cariño por sus seguidores.

Estos conciertos han sido una muestra de que la artista está recuperando el dinamismo que la caracteriza, equilibrando su rol como madre con su pasión por la música.

Artículos relacionados

La pareja ha compartido momentos que evidencian un vínculo más fuerte que nunca. En redes sociales circuló un video en el que Jessi Uribe le dedica unas palabras románticas a Paola.

Este tipo de demostraciones públicas han sido constantes en los últimos meses, y cada una de ellas reafirma que Paola y Jessi atraviesan una etapa de plenitud.

La llegada de Emilia parece haber fortalecido aún más su unión, convirtiéndose en el centro de su vida y en el motor que impulsa sus proyectos personales.

Paola Jara retoma sus compromisos.
Paola Jara retoma sus compromisos profesionales. (Foto Jason Koerner/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron Jhonny Rivera

El detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa siendo tendencia y un detalle de su pastel salió a la luz.

Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación Karina García

Karina García reacciona tras escuchar a la mamá de Kris R hablar sobre su relación con el cantante

Karina García reaccionó en vivo a lo que dijo la mamá de Kris R sobre su relación con el cantante.

Yana Karpova se refirió a su paso. Talento nacional

Yana Karpova recordó su paso por La casa de los famosos Colombia: “Qué nostalgia”

Yana Karpova sorprendió con imágenes que evocan la nostalgia de un capítulo breve pero inolvidable en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?