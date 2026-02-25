Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Mientras se celebraba la boda de Jhonny Rivera con Jenny López, la ausencia de Pipe Bueno generó preguntas entre seguidores. Días después, el artista explicó que estuvo participando en una experiencia que marcó un momento clave en su vida.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Por qué Pipe Bueno no fue a la boda de Jhonny Rivera?

Luego de ser ampliamente cuestionado acerca de su inasistencia al matrimonio de Jhonny Rivera, Pipe Bueno reveló a través de sus redes sociales que no estuvo en la boda porque ese mismo fin de semana estaba participando en un encuentro religioso.

Pipe Bueno no fue a la boda de Jhonny Rivera / (Foto del Canal RCN y AFP)

Mientras Rivera contraía matrimonio con Jenny López el pasado 22 de febrero, el intérprete de música popular decidió apartarse de su rutina para vivir varios días de reflexión en un retiro espiritual.

El mismo Jhonny Rivera aclaró en sus redes sociales que no hay ningún problema entre ellos. Confirmó que Pipe Bueno le había avisado con mucha antelación que no podría acompañarlo en su boda debido a este compromiso personal.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre su experiencia?

El intérprete decidió compartir públicamente lo que significaron esos días y habló de un proceso personal que venía atravesando desde hace varios años. Pipe dejó claro que esta experiencia fue determinante para enfrentar una etapa de crisis que llevaba tiempo afectándolo.

En un momento muy particular de mi vida, donde estaba, yo estuve atravesando algunas crisis personales, pues llegó quien todo lo puede aclarar, que es el mismo Jesús

Pipe Bueno reveló detalles de la experiencia que cambió su vida / (Foto del Canal RCN)

Según relató, en medio de esa situación encontró las respuestas que estaba buscando. Describió esos días como un punto clave que le permitió entender mejor lo que estaba viviendo.

Artículos relacionados Mariana Zapata Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

¿Cómo se sintió Pipe Bueno?

El cantante manifestó que durante mucho tiempo no se había detenido a reflexionar sobre su fe. En sus palabras, explicó que fueron años en los que estuvo enfocado en otros aspectos de su vida y que recientemente reconoció la necesidad de reconectarse espiritualmente.

Me di cuenta que no había pasado días, no fueron semanas, tampoco fueron meses, fueron años, que lamentablemente estuve alejado de Dios.

Además, habló de la paz que experimentó al clausurar el encuentro y aseguró que ahora siente que cuenta con herramientas para enfrentar la realidad cotidiana. Indicó que, aunque los desafíos continúan, regresa con una perspectiva distinta frente a lo que venga.

Pipe Bueno agradeció a quienes lo acompañaron durante la experiencia. El cantante destacó que, tras estos días en Bogotá, retomará su agenda profesional con una visión renovada sobre su proceso personal.