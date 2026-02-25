Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos, ¿la enfrentará?
Valentina Lázaro rompió el silencio y reveló cómo actuará frente a los comentarios de Melissa Gate en La casa de los famosos.
Tras varias críticas, Valentino Lázaro se refirió a los roces que ha tenido con Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia y explicó cuál sería la estrategia que está siguiendo frente a las confrontaciones.
¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos?
El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026, ocurrido el pasado 23 de febrero, se debe a una invitación especial de "El Jefe". Durante una semana, la creadora de contenido estará en el programa participando de actividades e influyendo en el desarrollo del reality.
Melissa ha manifestado que aprovechará su estadía para dar clases a los participantes actuales. Ella misma declaró que sentía que la temporada estaba en paz, y que su misión es "despertar" a quienes no están jugando de manera activa.
¿Qué pasó entre Melissa Gate y Valentino?
Un enfrentamiento inició cuando Melissa señaló a Valentino por no asumir ciertas responsabilidades dentro de las actividades grupales y mantener actitudes que generaban incomodidad en la convivencia.
Ante los señalamientos, Valentino optó por guardar silencio y no responder en ese momento, decisión que generó distintas interpretaciones dentro de la casa. Algunos lo vieron como una forma de evitar escalar el conflicto, mientras que otros consideraron que debía aclarar su postura.
Tras esto, Karola intervino y criticó su silencio, lo que aumentó la tensión. La creadora de contenido enfrentó a Valentino y cuestionó esta actitud frente a sus compañeros.
¿Qué le dijo Karola a Valentino Lázaro?
Tras lo sucedido, Karola rompió el silencio y afirmó que no entendía por qué no se defendía si tenía argumentos para hacerlo. En medio del diálogo, lo calificó como “cobarde”, asegurando que evitar la confrontación no resolvía la situación.
Como respuesta, Valentino explicó que, según su contrato, no puede responder agresivamente a los invitados de otras temporadas para evitar ser enviado a la placa de nominación.
El participante afirmó que, aunque esto lo deja en una posición vulnerable, prefiere mantener el silencio y evitar inconvenientes.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike