Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos, ¿la enfrentará?

Valentina Lázaro rompió el silencio y reveló cómo actuará frente a los comentarios de Melissa Gate en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos
Valentino habla de su convivencia con Melissa Gate en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras varias críticas, Valentino Lázaro se refirió a los roces que ha tenido con Melissa Gate dentro de La casa de los famosos Colombia y explicó cuál sería la estrategia que está siguiendo frente a las confrontaciones.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos?

El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026, ocurrido el pasado 23 de febrero, se debe a una invitación especial de "El Jefe". Durante una semana, la creadora de contenido estará en el programa participando de actividades e influyendo en el desarrollo del reality.

¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate llega a La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Melissa ha manifestado que aprovechará su estadía para dar clases a los participantes actuales. Ella misma declaró que sentía que la temporada estaba en paz, y que su misión es "despertar" a quienes no están jugando de manera activa.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Valentino?

Un enfrentamiento inició cuando Melissa señaló a Valentino por no asumir ciertas responsabilidades dentro de las actividades grupales y mantener actitudes que generaban incomodidad en la convivencia.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Valentino?
Melissa Gate y Valentino protagonizan enfrentamiento en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Ante los señalamientos, Valentino optó por guardar silencio y no responder en ese momento, decisión que generó distintas interpretaciones dentro de la casa. Algunos lo vieron como una forma de evitar escalar el conflicto, mientras que otros consideraron que debía aclarar su postura.

Tras esto, Karola intervino y criticó su silencio, lo que aumentó la tensión. La creadora de contenido enfrentó a Valentino y cuestionó esta actitud frente a sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Karola a Valentino Lázaro?

Tras lo sucedido, Karola rompió el silencio y afirmó que no entendía por qué no se defendía si tenía argumentos para hacerlo. En medio del diálogo, lo calificó como “cobarde”, asegurando que evitar la confrontación no resolvía la situación.

Como respuesta, Valentino explicó que, según su contrato, no puede responder agresivamente a los invitados de otras temporadas para evitar ser enviado a la placa de nominación.

El participante afirmó que, aunque esto lo deja en una posición vulnerable, prefiere mantener el silencio y evitar inconvenientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata se enfrenta a Yuli Ruiz. Mariana Zapata

Yuli Ruiz y Mariana Zapata tuvieron tenso enfrentamiento durante el juicio de La casa de los famosos

Yuli Ruiz y Mariana Zapata se enfrentaron en el juicio de La casa de los famosos por su rol en la prueba de presupuesto.

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos Mariana Zapata

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Eidevin acudió a Campanita para que lo ayudara a entender cuáles son realmente los sentimientos que Mariana Zapata tiene hacia él.

Alejandro Estrada Y Yuli Ruiz se muestran enamorados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz consolidan su historia de amor con tierno gesto en La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz viven su romance sin ocultarlo y sorprenden con gestos de cariño dentro de La casa de los famosos.

Lo más superlike

El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”