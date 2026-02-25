Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz consolidan su historia de amor con tierno gesto en La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz viven su romance sin ocultarlo y sorprenden con gestos de cariño dentro de La casa de los famosos.

Alejandro Estrada Y Yuli Ruiz se muestran enamorados.
Alejandro Estrada Y Yuli Ruiz se muestran enamorados en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz siguen construyendo su historia de amor en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada Y Yuli Ruiz se unen.
Alejandro Estrada Y Yuli Ruiz juegan juntos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo viven su romance Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Lo que comenzó como un “shipeo” se ha ido consolidando hasta convertirse en un romance que ya no se oculta dentro de la casa más famosa del país.

Alejandro, castigado por incumplir las reglas del programa, debe pasar dos noches en el calabozo.

Sin embargo, este encierro no ha sido un obstáculo para la pareja, que ha aprovechado el tiempo para compartir besos y demostraciones de cariño.

Aunque algunos compañeros han insinuado que Alejandro podría estar usando a Yuli como parte de su estrategia en el juego, él ha dejado claro que lo que siente es genuino y espontáneo.

Estrada, además, se encuentra en la placa de nominados tras ser señalado por Nicolás Arrieta, el último eliminado de la competencia.

La gala de esta noche definirá una lista provisional de nominados, que podría cambiar con el reto de salvación.

Mientras la historia de Alejandro y Yuli avanza, otro posible romance empieza a tomar forma.

¿Qué detalle tuvo Eidevin con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin sorprendió a Mariana Zapata con una serenata improvisada en complicidad de varios compañeros, entre ellos Juanda Caribe, Juan Palau, Juanse, Campanita y Tebi.

El gesto fue recibido con alegría por Mariana, quien decidió corresponder con un tierno beso.

El momento fue celebrado por los habitantes y rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro de la casa.

La química entre Mariana y Eidevin ha despertado especulaciones sobre un nuevo vínculo amoroso que podría desarrollarse y agregar más emociones a la convivencia.

Por otro lado, los famosos también están llevando a cabo el juicio presidido por la jueza Melissa Gate, un espacio cargado de tensión donde los participantes aprovechan para hacer acusaciones y señalamientos sobre la convivencia.

A la par de este rol, Melissa mantiene su estilo irreverente con los encantamientos que introduce en distintos momentos del día, generando dinámicas que ponen a prueba la paciencia de los habitantes.

Alejandro Estrada está castigado.
Alejandro Estrada está castigado por incumplir las reglas de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
