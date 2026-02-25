Dani Duke reaccionó a las indirectas de Melissa Gate sobre infidelidad en La casa de los famosos

La creadora de contenido Dani Duke reaccionó de manera inesperada a las indirectas que envió Melissa Gate sobre la infidelidad en La casa de los famosos Colombia 3.

Dani Duke reaccionó de manera inesperada a las palabras de Melissa Gate sobre la infidelidad en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué dijo Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 3 sobre las infidelidades?

Durante su visita en la casa más famosa del país, Melissa Gate no solamente ha puesto dinámicas mediante pócimas y encantamientos, sino que se ha encargado de sembrar la discordia y la incertidumbre en los participantes.

Con su estilo irreverente y sus palabras ambiguas, la influenciadora ha dejado temas y declaraciones en el aire que generan confusión entre los habitantes.

Recientemente, Melissa estuvo hablando con los famosos sobre las infidelidades, alegando que las personas que se involucran en una relación ajena ya no sienten vergüenza y exhiben conversaciones y fotografías en redes sociales.

Muchos internautas interpretaron estas palabras como una indirecta hacia Juanda Caribe, quien se ha visto envuelto en polémicas.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Cómo reaccionó Dani Duke a las declaraciones de Melissa Gate sobre la infidelidad en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido Dani Duke, muy atenta a los acontecimientos del programa junto a su pareja y exparticipante La Liendra, no quiso quedarse callada y compartió sus impresiones.

Para ella, las declaraciones de Melissa fueron sorprendentes y se preguntó si Juanda Caribe se había sentido aludido o si, por el contrario, permanecía ajeno a la situación.

La reacción de Dani generó revuelo entre los internautas, quienes no han dejado de especular sobre el trasfondo de las palabras de la creadora de contenido.

Melissa Gate se encuentra presidiendo el juicio de La casa de los famosos Colombia 3, un espacio donde los participantes aprovechan para hacerse acusaciones y señalamientos sobre los percances de la convivencia.

Artículos relacionados Talento nacional Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Mientras algunos lazos se han quebrado dentro de la casa, como el de Manuela Gómez y Mariana Zapata, otros se han fortalecido, como el de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes se han mostrado más unidos que nunca.

Alejandro fue enviado al calabozo como castigo por hablar de la competencia durante momentos de música, pero allí ha contado con la compañía constante de Yuli, reforzando su vínculo.