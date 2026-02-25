Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura enterneció al mostrar a su hijo Lucca en medio de una travesura | VIDEO

La Segura compartió un tierno momento con su hijo Lucca en su nuevo hogar que cautivó a sus millones de seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura mostró un tierno momento con su hijo Lucca en su nuevo hogar. Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir nuevos detalles de su mudanza y mostró un tierno momento de su pequeño, Lucca.

¿Qué mostró La Segura sobre su nuevo hogar?

Tras revelar que ahora se encuentra viviendo en un nuevo hogar, mostró un momento familiar que generó comentarios en redes sociales tras ver al pequeño haciendo una pequeña travesura.

En medio del proceso de organización, la influencer publicó un video en el que se observa a su hijo Lucca, de 10 meses, desplazándose entre cajas desarmadas, las cuales le ayudaron en su proceso de mudanza.

El momento llamó la atención, pues como se conoció, el pequeño llegó hasta ese lugar mientras gateaba y comenzó a jugar con la pila de cajas de cartón que despertó su curiosidad.

La Segura mostró un tierno momento con su hijo Lucca en su nuevo hogar. Foto: Canal RCN)

Desde hace varios días, La Segura ha venido compartiendo apartes del cambio de vivienda, mostrando espacios del nuevo lugar y algunos detalles del proceso de traslado.

Entre cajas apiladas, muebles por ubicar y objetos en reorganización, la creadora digital ha documentado cómo avanza esta nueva adaptación, luego de que ella contará que el apartamento donde vivían cambio de propietario.

¿Qué reacciones generó el video de Lucca, hijo de La Segura?

Las imágenes del pequeño explorando el nuevo hogar provocaron múltiples comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios elogiaron la ternura de bebé que desde que nació ha sido protagonista de las redes sociales de la influencer caleña.

La Segura mostró un tierno momento con su hijo Lucca en su nuevo hogar. (Foto: Canal RCN)

Y es que esta no es la primera vez que el bebé recibe elogios tras ser visto haciendo travesuras propias de su edad.

En otra ocasión, La Segura también compartió con sus millones de seguidores un divertido momento en el que el pequeño alzaba una silla de plástico, momento que generó múltiples reacciones.

Además, recientemente publicó un video en el que se le ve dando sus primeros pasos, dejando atrás poco a poco la etapa de gateo.

Este momento también despertó cientos de comentarios entre los internautas, quienes no han dejado de enviar mensajes positivos hacia ella por su rol de madre y hacia el bebé por su ternura.

 

