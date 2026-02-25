Isabella Ladera compartió nuevos detalles de cómo avanza su embarazo: “Hoy revisaron al bebé…”

La creadora de contenido Isabella Ladera compartió con sus seguidores detalles de su más reciente control médico y reveló que todo marcha bien con su embarazo.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde suele compartir su día a día.

¿Qué dijo Isabella Ladera tras su control médico?

La influencer publicó varias historias y mensajes en los que contó que asistió a una cita de seguimiento para conocer el estado de salud de su bebé.

Según expresó, recibió un parte positivo por parte de los especialistas, lo que le permitió llevar tranquilidad a su comunidad en redes sociales.

Isabella Ladera explicó que el chequeo transcurrió con normalidad y que los resultados fueron favorables.

Señaló que el bebé se encuentra en buen estado y que los médicos confirmaron que el proceso avanza como está previsto.

Isabella Ladera actualizó a sus seguidores sobre su embarazo. (Foto: AFP)

Con una foto reveló la actualización con una imagen mostrando su pancita y en su carro con un mensaje:

“Hoy revisaron al bebé y todo está perfecto”, acompañado con un emoji de un pollito saliendo del cascaron.

¿Cómo Isabella Ladera reveló que estaba embarazada?

La también modelo hace unos días a través de sus redes sociales y de una publicación en conjunto con una revista internacional dieron a conocer la noticia luego de varios rumores que circulaban en redes sociales.

Fiel a su estilo, Isabella Ladera decidió contar la noticia con una publicación especial en la que dejó ver su emoción por esta nueva etapa y mostrando su pancita.

Desde entonces, ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada avance, compartiendo los cambios que ha experimentado y, a través de dinámicas de preguntas y respuestas, ha revelado varios detalles sobre su nuevo bebé.

Incluso, según ha contado, ha atravesado fuertes cambios de humor propios de esta etapa, algo que ha comentado con total normalidad.

En medio de este proceso, su relación con Hugo García también ha llamado la atención. Su historia de amor comenzó tras conocerse en un evento y se hizo pública a mediados de 2024, y desde allí se han consolidado como una de las parejas más comentadas en redes sociales.