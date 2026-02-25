Vicky Berrío rompió en llanto al compartir emotiva noticia con sus fans: “esto sí me dolió”

Vicky Berrío, exparticipante de MasterChef Celebrity, reapareció por medio de sus redes sociales con un video que impactó a sus seguidores, pues en este, la también comediante se mostró llorando al compartir una emotiva noticia que involucró a Karen Sevillano.

¿Cuál fue la emotiva noticia que hizo llorar a Vicky Berrío y que involucra a Karen Sevillano?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío compartió entre lágrimas una emotiva noticia que le afectó bastante.

Vicky Berrío conmovió a sus fans. (Foto Canal RCN).

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia comentó a sus fanáticos que en la mañana de este miércoles 25 de febrero había recibido en la puerta de su casa un arreglo de flores encantador enviado por Karen Sevillano, acompañado de una tarjeta que contenía escrito un mensaje que le dolió hasta las lágrimas.

"Yo creo que a mí nada me había dolido hasta que recibí este regalo, aquí sí lo sentí. No soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito...”

Sin dar muchos detalles, Berrio aprovechó el momento para agradecerle a Karen Sevillano por todo lo que le había enseñado durante los últimos años de amistad. Además de destacar la increíble mujer que era.

“Karen, gracias, a ti te agradezco demasiado, no sabes cuánto, esa mujer es increíble, no se alcanzan a imaginar todo lo que aprendí de ella. Esto sí me dolió”.

¿Qué decía el mensaje con el que Karen Sevillano acompañó las flores que le regaló a Vicky Berrío?

Junto al audiovisual, Vicky Berrío compartió el texto que venía en la tarjeta de sus flores, en donde dejó ver cómo Karen Sevillano le expresaba de manera reflexiva que algunas situaciones de la vida llegaban de manera inesperada, pero no sin un propósito que, quizá, al inicio no se entendía del todo.

Vicky Berrío no pudo contener el llanto al dar inesperada noticia. (Foto Canal RCN).