Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vicky Berrío rompió en llanto al compartir emotiva noticia con sus fans: “esto sí me dolió”

Vicky Berrío compartió una noticia que la llevó al llanto y no ocultó su dolor al admitir: “esto sí me dolió”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Entre lágrimas, Vicky Berrío reveló la noticia que la afectó
Entre lágrimas, Vicky Berrío reveló la noticia que la afectó. (Foto Canal RCN).

Vicky Berrío, exparticipante de MasterChef Celebrity, reapareció por medio de sus redes sociales con un video que impactó a sus seguidores, pues en este, la también comediante se mostró llorando al compartir una emotiva noticia que involucró a Karen Sevillano.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la emotiva noticia que hizo llorar a Vicky Berrío y que involucra a Karen Sevillano?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío compartió entre lágrimas una emotiva noticia que le afectó bastante.

Vicky Berrío conmovió a sus fans
Vicky Berrío conmovió a sus fans. (Foto Canal RCN).

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia comentó a sus fanáticos que en la mañana de este miércoles 25 de febrero había recibido en la puerta de su casa un arreglo de flores encantador enviado por Karen Sevillano, acompañado de una tarjeta que contenía escrito un mensaje que le dolió hasta las lágrimas.

Artículos relacionados

"Yo creo que a mí nada me había dolido hasta que recibí este regalo, aquí sí lo sentí. No soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito...”

Sin dar muchos detalles, Berrio aprovechó el momento para agradecerle a Karen Sevillano por todo lo que le había enseñado durante los últimos años de amistad. Además de destacar la increíble mujer que era.

“Karen, gracias, a ti te agradezco demasiado, no sabes cuánto, esa mujer es increíble, no se alcanzan a imaginar todo lo que aprendí de ella. Esto sí me dolió”.

Artículos relacionados

¿Qué decía el mensaje con el que Karen Sevillano acompañó las flores que le regaló a Vicky Berrío?

Junto al audiovisual, Vicky Berrío compartió el texto que venía en la tarjeta de sus flores, en donde dejó ver cómo Karen Sevillano le expresaba de manera reflexiva que algunas situaciones de la vida llegaban de manera inesperada, pero no sin un propósito que, quizá, al inicio no se entendía del todo.

Vicky Berrío no pudo contener el llanto al dar inesperada noticia
Vicky Berrío no pudo contener el llanto al dar inesperada noticia. (Foto Canal RCN).

"Nunca la vida es un solo color... A veces la vida nos habla de formas que no entendemos al principio y cerrar una puerta puede doler, pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande... ojalá algún día logres ver"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayana Jaimes sorprende al contar lo que ocurre puertas adentro Dayana Jaimes

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reveló compleja situación que atraviesa en su hogar

Dayana Jaimes reveló que estaba entrando en crisis tras compleja situación que estaba viviendo en su hogar.

Isabella Ladera compartió nuevo detalles de su embarazo Influencers

Isabella Ladera compartió nuevos detalles de cómo avanza su embarazo: “Hoy revisaron al bebé…”

Isabella Ladera confirmó que su bebé está sano y que su embarazo avanza con total normalidad.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera casi enfrenta dolorosa pérdida tras su boda con Jenny López: ¿qué le pasó?

El cantante Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores al revelar que luego de su boda enfrentó delicada situación.

Lo más superlike

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos Mariana Zapata

Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Eidevin acudió a Campanita para que lo ayudara a entender cuáles son realmente los sentimientos que Mariana Zapata tiene hacia él.

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”