¿Está lista para otro bebé? Aida Victoria Merlano emociona con confesión sobre la maternidad

Aida Victoria Merlano presume su figura en redes sociales y se refiere a la posibilidad de ser mamá nuevamente.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano causó revuelo.
Aida Victoria Merlano causó revuelo al decir que está lista para tener más hijos. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura y su abdomen plano tras 7 meses del nacimiento de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano presume su figura.
Aida Victoria Merlano presume su figura tras 7 meses del nacimiento de su hijo Emiliano. (Foto Canal RCN)

¿Aida Victoria Merlano quiere tener más hijos?

La creadora de contenido presumió en sus redes sociales el buen momento físico y emocional que atraviesa mediante un baile y un particular mensaje que abre la posibilidad de agrandar su familia.

La publicación causó revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en apoyarla en este paso, mientras otros bromearon diciendo que los tuviera con su expareja, Juan David Tejada, conocido como el Rey de los agropecuarios, para que salieran tan lindos como Emiliano.

La influenciadora subió este video después de recibir críticas por supuestamente perder su tonificada figura.

Con estas imágenes, la influenciadora deja claro que está atravesando un buen momento físico y emocional en su etapa de mamá primeriza.

En otra de sus historias en Instagram, Aida confesó sentirse más bella que nunca, atribuyendo esa seguridad a su soltería y al hecho de estar alejada de hombres que, según ella, solo le quitaban energía.

¿Aida Victoria Merlano está soltera?

Por otro lado, Aida también salió hace unos días a desmentir un supuesto vínculo sentimental con un creador de contenido de la costa conocido como “El Topi”.

Según explicó, ella únicamente compartió una de sus publicaciones porque le pareció graciosa, pero el influenciador lo interpretó como una señal amorosa.

Merlano no dudó en despejar todos los rumores y especulaciones al respecto, dejando claro que actualmente disfruta de su soltería.

Además, hace una semana la creadora de contenido estuvo de viaje por Europa junto a su mejor amigo.

En las imágenes compartidas se les vio muy felices disfrutando de distintas ciudades y experiencias.

Aida aseguró que este viaje era necesario para retomar sus obligaciones profesionales con la energía renovada.

Aida Victoria Merlano se muestra muy contenta en su proceso de maternidad, disfrutando cada etapa junto a su hijo Emiliano. Al mismo tiempo, ha dejado claro que ser madre no le ha impedido cuidar su imagen ni sentirse segura con su cuerpo.

Aida Victoria Merlano dice que se siente bella.
Aida Victoria Merlano dice que se siente bella gracias a la soltería. (Foto Canal RCN)
