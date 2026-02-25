Jenny López reveló detalles inéditos de sus capitulaciones con Jhonny Rivera

El pasado domingo 22 de febrero el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera dejó de ser oficialmente soltero para convertirse oficialmente el esposo de su joven pareja Jenny López. Tras varios días de esta emotiva unión, se dio a conocer detalles inéditos de sus capitulaciones.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué detalles se dieron a conocer sobre las capitulaciones de Jhonny Rivera y Jenny López?

Meses antes de que su boda se llevara a cabo, Jenny López fue consultada por sus seguidores sobre la forma en la que iban a abordar el tema económico de su matrimonio con Jhonny Rivera, pues el artista cuenta con varias propiedades y diferentes lujos que pasarían a ser de ella por el simple hecho de estar casados.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

Ante esto, la joven cantante fue enfática al mencionar que junto a su pareja sentimental habían tomado la decisión de firmar capitulaciones con el fin de que sus bienes y economía conseguidos por cuenta propia antes de su boda se vieran protegidas por ley.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Ahora, luego de tres días de que su boda se llevara a cabo con éxito, Jenny López reveló que además de no tener derecho al dinero y propiedades de Jhonny Rivera antes de su matrimonio, tampoco tendría derecho a este tipo de cosas estando casada.

"Sí, firmaste capitulaciones, pero vas a tener derecho a todo lo que consigan de ahora en adelante", escribió un internauta, a lo que López respondió: "no, ni lo que tiene, ni lo que consiga de ahora en adelante"

Con esto, López dejó claro una vez más que el tema económico con Jhonny Rivera está completamente claro y que su amor va más allá de temas materiales.

¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?

Vale la pena destacar que las capitulaciones matrimoniales son, de hecho, un contrato o acuerdo notarial firmado por la pareja antes del matrimonio o unión libre para definir ciertos aspectos económicos y acuerdos logrados entre los implicados.

Este documento legal permite a la pareja estipular qué bienes aportará cada uno o en su defecto, establecer una separación de bienes de manera clara en caso de divorcio.