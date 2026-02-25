Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reveló compleja situación que atraviesa en su hogar

Dayana Jaimes reveló que estaba entrando en crisis tras compleja situación que estaba viviendo en su hogar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dayana Jaimes sorprende al contar lo que ocurre puertas adentro
Dayana Jaimes sorprende al contar lo que ocurre puertas adentro. (Foto AFP).

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una compleja situación que estaba atravesando en su hogar y que la tenía bastante pensativa y preocupada.

¿Cuál es la compleja situación que está viviendo Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dayana Jaimes les contó a sus fanáticos que actualmente atraviesa una situación compleja que la ha llevado a reflexionar sobre el paso de los años.

“Yo he vivido demasiadas cosas; ya estoy grande, tengo a mi hija, pero todavía me cuesta aceptar ser responsable de tantas cosas en el hogar, ustedes no se imaginan…”, expresó.

Jaimes también reveló que está remodelando su casa. Aunque se trata de un proceso emocionante, confesó que esta experiencia le ha dejado ver que actualmente todo está demasiado costoso y que, para cumplir sus objetivos y metas, debe trabajar fuertemente.

“Estoy remodelando allá abajo en mi casa. Cuando uno remodela quiere cosas nuevas, pero todo está costosísimo, así que hay que trabajar bastante para cumplir todos los sueños”.

Con esto, Dayana Jaimes explicó a sus seguidores que, aunque la remodelación de su vivienda representa un avance importante en su vida personal, también le ha implicado asumir mayores responsabilidades económicas como madre soltera.

¿Dayana Jaimes tiene pareja sentimental?

Desde que Martín Elías falleció en abril de 2017, tras un accidente de tránsito en las vías de la costa colombiana, Dayana Jaimes no ha mostrado interés amoroso por alguien más, al menos no de manera pública.

En los nueve años transcurridos desde la tragedia que la dejó viuda, la reconocida mujer se ha mostrado entregada a Dios y a su hogar, donde ha compartido cómo su hija Paula ha crecido rodeada de amor, pese a la ausencia de su padre.

Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a cada paso que da, preguntándose si en algún momento volverá a abrirle la puerta al amor.

