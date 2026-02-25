Nicolás Arrieta reapareció con Jay Torres y su encuentro dio de qué hablar, ¿qué pasó?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar su reencuentro con Jay Torres, su excompañero del reality.

En medio de una conversación, los influencers llamaron la atención al protagonizar un divertido momento que involucró a Manuela Ortiz, la novia de Arrieta.

¿Cómo era la relación de Nicolás Arrieta y Jay Torres en La casa de los famosos?

En redes destacan que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, la relación entre Nicolás Arrieta y Jay Torres se consolidó como una de las amistades más sólidas del programa.

Jay Torres ha declarado en entrevistas tras su salida que Nicolás fue uno de los participantes con los que más conectó. Describió su relación como una buena química y amistad, destacando que se apoyaron mutuamente en diversos momentos de la competencia.

La amistad de Nicolás Arrieta y Jay Torres llama la atención en redes / (Fotos del Canal RCN)

Durante el reality, se les vio compartiendo estrategias y momentos de humor. Arrieta llegó a referirse a Jay como su "primer cómplice" en las diferentes dinámicas del programa.

¿Cómo fue el reencuentro de Nicolás Arrieta y Jay Torres?

Luego de que ambos fueran eliminados del programa, han sorprendido al mantener una postura de lealtad y respeto mutuo en sus declaraciones a la prensa. A través de sus historias de Instagram, Nicolás Arrieta compartió el emotivo reencuentro con Jay Torres.

En medio de un abrazo, Nicolás le hizo una pregunta a Jay que llamó la atención. Entre risas, Arrieta bromeó al preguntarle si era normal quererlo tanto, a lo que Jay respondió, también entre carcajadas, que “eso no es de gangsters”.

Nicolás Arrieta y Jay Torres se reencuentran tras La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

El momento no tardó en viralizarse y fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos internautas destacaron la genuinidad del vínculo y el sentido del humor que ambos comparten.

¿Cómo reaccionó la novia de Nicolás Arrieta?

Manuela Ortiz, quien también se encontraba en el lugar, reaccionó al momento entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. Cuando Arrieta le preguntó en tono de broma si sentía celos de su "relación" con Jay, ella respondió con un comentario que llamó la atención en redes:

No, yo no tengo problema con compartirte, mi amor

Su comentario generó risas y fue bien recibido por los seguidores, quienes destacaron la confianza y complicidad que muestra la pareja.