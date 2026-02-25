Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nicolás Arrieta reapareció con Jay Torres y su encuentro dio de qué hablar, ¿qué pasó?

Nicolás Arrieta le hizo una inesperada confesión a Jay Torres. El momento no pasó desapercibido en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Nicolás Arrieta reapareció con Jay Torres y su encuentro dio de qué hablar
Nicolás Arrieta mostró su reencuentro con Jay Torres / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar su reencuentro con Jay Torres, su excompañero del reality.

En medio de una conversación, los influencers llamaron la atención al protagonizar un divertido momento que involucró a Manuela Ortiz, la novia de Arrieta.

Artículos relacionados

¿Cómo era la relación de Nicolás Arrieta y Jay Torres en La casa de los famosos?

En redes destacan que, durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, la relación entre Nicolás Arrieta y Jay Torres se consolidó como una de las amistades más sólidas del programa.

Jay Torres ha declarado en entrevistas tras su salida que Nicolás fue uno de los participantes con los que más conectó. Describió su relación como una buena química y amistad, destacando que se apoyaron mutuamente en diversos momentos de la competencia.

¿Cómo era la relación de Nicolás Arrieta y Jay Torres en La casa de los famosos?
La amistad de Nicolás Arrieta y Jay Torres llama la atención en redes / (Fotos del Canal RCN)

Durante el reality, se les vio compartiendo estrategias y momentos de humor. Arrieta llegó a referirse a Jay como su "primer cómplice" en las diferentes dinámicas del programa.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Nicolás Arrieta y Jay Torres?

Luego de que ambos fueran eliminados del programa, han sorprendido al mantener una postura de lealtad y respeto mutuo en sus declaraciones a la prensa. A través de sus historias de Instagram, Nicolás Arrieta compartió el emotivo reencuentro con Jay Torres.

En medio de un abrazo, Nicolás le hizo una pregunta a Jay que llamó la atención. Entre risas, Arrieta bromeó al preguntarle si era normal quererlo tanto, a lo que Jay respondió, también entre carcajadas, que “eso no es de gangsters”.

¿Cómo fue el reencuentro de Nicolás Arrieta y Jay Torres?
Nicolás Arrieta y Jay Torres se reencuentran tras La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

El momento no tardó en viralizarse y fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos internautas destacaron la genuinidad del vínculo y el sentido del humor que ambos comparten.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la novia de Nicolás Arrieta?

Manuela Ortiz, quien también se encontraba en el lugar, reaccionó al momento entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. Cuando Arrieta le preguntó en tono de broma si sentía celos de su "relación" con Jay, ella respondió con un comentario que llamó la atención en redes:

No, yo no tengo problema con compartirte, mi amor

Su comentario generó risas y fue bien recibido por los seguidores, quienes destacaron la confianza y complicidad que muestra la pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Carolina Gómez expuso a Yeferson Cossio y lo señaló de infidelidad. Yeferson Cossio

Carolina Gómez acusó públicamente a Yeferson Cossio de infidelidad: esto dijo

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, reveló que el influenciador le fue infiel y dio detalles.

Exnovia de La Liendra reaparece con fotos embarazada y desata revuelo La Liendra

Exnovia de La Liendra sorprendió con fotos embarazada: esto dijo

Exnovia de La Liendra reapareció en redes sociales posando con una enorme panza de embarazo y explicó todo.

Lo más superlike

Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos Melissa Gate

Valentino revela su estrategia frente a Melissa Gate en La casa de los famosos, ¿la enfrentará?

Valentina Lázaro rompió el silencio y reveló cómo actuará frente a los comentarios de Melissa Gate en La casa de los famosos.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”