Eidevin se mostró confundido tras su beso con Mariana Zapata en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Eidevin y Mariana Zapata han llamado la atención en redes sociales tras protagonizar un beso en La casa de los famosos Colombia. El participante se ha mostrado confundido por lo ocurrido, al punto de buscar a Campanita para intentar entender qué siente realmente Mariana por él.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué ha pasado entre Eidevin y Mariana Zapata?

En redes destacan que la relación entre Eidevin López y Mariana Zapata ha pasado por varias etapas, pasando de la tensión al acercamiento. Aunque al inicio se mostraron distantes, con el tiempo los internautas empezaron a notar cierta "conexión".

Eidevin y Mariana Zapata muestran su cercanía en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos más comentados ocurrió el pasado 24 de febrero. Con ayuda de Juanda Caribe, Juan Palau, Juanse, Campanita y Tebi, Eidevin le llevó una serenata a Mariana. El momento se dio en el cuarto calma, donde la participante se encontraba en compañía de Lady Noriega y Beba.

Mientras entonaba una canción mediante la cual solicitaba un beso, Zapata sonreía. Al finalizar, Eidevin le entregó un detalle y, como respuesta, Mariana le dio el beso que esperaba.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿Qué ha dicho Eidevin sobre Mariana Zapata?

Aunque Eidevin también ha llamado la atención por su cercanía con Karola en La casa de los famosos Colombia, en redes sociales aseguran que el reciente beso con Mariana Zapata dejó en evidencia hacia dónde estaría inclinado su interés.

El participante confesó que se siente confundido y ansioso por no tener claridad sobre lo que Mariana siente por él. Según comentó, lleva cerca de dos meses en la misma incertidumbre y necesita una respuesta definitiva para saber cómo actuar y qué decisión tomar frente a la relación.

En medio de esa preocupación, acudió a Campanita en busca de consejos. Él le respondió que lo ayudaría más tarde, cuando terminara de peinar a Mariana, pero Eidevin insistió en que necesitaba hablar ya, dejando ver la urgencia que le genera la situación.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición, ¿qué le dijo?

¿Qué ha dicho Eidevin sobre Karola?

En diferentes momentos se ha evidenciado que Eidevin López se convirtió en uno de los principales apoyos de Karola cuando ella quiso abandonar el reality. Le aseguró que era la “energía y la luz del cuarto” y que había llegado para darles fuerza, pidiéndole que no se rindiera.

Eidevin llama la atención al mostrar su relación con Karola. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida. Eidevin expresó abiertamente su intención de “recuperar la confianza” de Karola, una frase que llamó la atención dentro de la casa y en redes sociales, donde muchos comenzaron a preguntarse si sus sentimientos iban más allá de la amistad.

Las miradas, las conversaciones privadas y el respaldo constante alimentaron las especulaciones. Incluso Manuela Gómez analizó la situación y aseguró que él tendría un “cariño especial” por Karola. Aun así, Eidevin no ha hecho una declaración directa que confirme un interés romántico.