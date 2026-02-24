Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición, ¿qué le dijo?

Melissa Gate aconsejó a Karola en La casa de los famosos Colombia y le realizó una petición que llamó la atención en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición
Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras su regreso a La casa de los famosos, Melissa Gate ha llamado la atención por la forma en que se ha relacionado con varios participantes. Su acercamiento con Karola no pasó desapercibido, especialmente luego de darle algunos consejos acerca de sus amistades.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido uno de los momentos más comentados en redes sociales. Su retorno no es como una concursante tradicional que compite por el premio final, sino que se dio bajo la invitación de "El Jefe".

La creadora de contenido estará en el reality durante una semana. Desde el 23 de febrero, Melissa participará en las actividades del programa y, afirmó, influirá en el cambio de algunas relaciones dentro de la casa.

¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos Colombia?
Melissa Gate llega a La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Los televidentes podrán observar su regreso a través de la señal en vivo del Canal RCN y mediante la aplicación oficial, disponible en dispositivos móviles. Además, la app permite un seguimiento 24/7, ofreciendo cobertura continua de lo que suceda dentro de la casa.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Valentino Lázaro?

A través de redes sociales, los internautas afirman que la relación entre Melissa Gate y Valentino Lázaro es de rivalidad. Su conflicto escaló rápidamente con el reingreso de Melissa a la casa.

Tras su llegada, Gate lo tildó de "copión" , asegurando que Valentino está replicando sus frases, actitudes y el estilo que la hizo famosa en la temporada anterior. Así mismo, afirmó que su participación en el reality no llama la atención, destacando que debería ser eliminado.

¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Valentino Lázaro?
Melissa Gate se enfrenta a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Ante las acusaciones, Valentino decidió defenderse. El participante le respondió que, al dedicarle tanto tiempo y atención, ella misma le está dando la importancia que dice que él no tiene dentro del juego.

Artículos relacionados

¿Qué consejo le dio Melissa Gate a Karola?

Tras ver su cercanía con Valentino, Melissa le advirtió a Karola que escogiera mejor con quién se está relacionando dentro de la casa. Le aseguró que sus “verdaderos amigos” están fuera del reality y no necesariamente entre los actuales participantes.

Tú, enfócate en Emiro, es tu amigo.

Melissa aseguró que perdonar a un “enemigo” dentro del juego sería un error y dejó claro que este año no piensa dar segundas oportunidades. Según le aconsejó, es momento de ser más radical con quienes hablan mal de ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Melissa Gate y Valentino Lázaro se enfrentan. Melissa Gate

Melissa Gate y Valentino Lázaro protagonizan tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia

Melissa Gate desató aplausos y polémica tras un fuerte cruce de palabras con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.

Sale a la luz foto de Valentino Lázaro joven Valentino Lázaro

Sale a la luz una fotografía de Valentino Lázaro antes de la fama: ¡irreconocible!

Valentino Lázaro sorprendió en redes sociales tras viralizarse una fotografía suya antes de la fama, donde luce muy diferente.

RCN apuesta por una comedia dramática en Pa seguirte queriendo. Talento nacional

¿De qué se trata Pa' seguirte queriendo? La nueva producción de Canal RCN

Pa’ Seguirte Queriendo regresa con nuevas emociones y personajes que marcarán la evolución de esta entrañable historia.

Lo más superlike

Sara Corrales inicia su último trimestre. Sara Corrales

Sara Corrales revela que está en la recta final de su embarazo; así fue el anuncio de la actriz

Sara Corrales anunció que está cerca de recibir a su hija Mila, disfrutando cada instante de la etapa final de su embarazo.

Jessi Uribe enternece las redes enseñando cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve a sus fans al enseñarles cómo Emilia le ayuda a conciliar el sueño

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?