Melissa Gate sorprendió al aconsejar a Karola y hacerle una inesperada petición, ¿qué le dijo?
Melissa Gate aconsejó a Karola en La casa de los famosos Colombia y le realizó una petición que llamó la atención en redes.
Tras su regreso a La casa de los famosos, Melissa Gate ha llamado la atención por la forma en que se ha relacionado con varios participantes. Su acercamiento con Karola no pasó desapercibido, especialmente luego de darle algunos consejos acerca de sus amistades.
¿Por qué Melissa Gate volvió a La casa de los famosos Colombia?
El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido uno de los momentos más comentados en redes sociales. Su retorno no es como una concursante tradicional que compite por el premio final, sino que se dio bajo la invitación de "El Jefe".
La creadora de contenido estará en el reality durante una semana. Desde el 23 de febrero, Melissa participará en las actividades del programa y, afirmó, influirá en el cambio de algunas relaciones dentro de la casa.
Los televidentes podrán observar su regreso a través de la señal en vivo del Canal RCN y mediante la aplicación oficial, disponible en dispositivos móviles. Además, la app permite un seguimiento 24/7, ofreciendo cobertura continua de lo que suceda dentro de la casa.
¿Cómo es la relación de Melissa Gate y Valentino Lázaro?
A través de redes sociales, los internautas afirman que la relación entre Melissa Gate y Valentino Lázaro es de rivalidad. Su conflicto escaló rápidamente con el reingreso de Melissa a la casa.
Tras su llegada, Gate lo tildó de "copión" , asegurando que Valentino está replicando sus frases, actitudes y el estilo que la hizo famosa en la temporada anterior. Así mismo, afirmó que su participación en el reality no llama la atención, destacando que debería ser eliminado.
Ante las acusaciones, Valentino decidió defenderse. El participante le respondió que, al dedicarle tanto tiempo y atención, ella misma le está dando la importancia que dice que él no tiene dentro del juego.
¿Qué consejo le dio Melissa Gate a Karola?
Tras ver su cercanía con Valentino, Melissa le advirtió a Karola que escogiera mejor con quién se está relacionando dentro de la casa. Le aseguró que sus “verdaderos amigos” están fuera del reality y no necesariamente entre los actuales participantes.
Tú, enfócate en Emiro, es tu amigo.
Melissa aseguró que perdonar a un "enemigo" dentro del juego sería un error y dejó claro que este año no piensa dar segundas oportunidades. Según le aconsejó, es momento de ser más radical con quienes hablan mal de ella.