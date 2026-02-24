Valentino Lázaro se ha convertido en uno de los creadores de contenido más polémicos de La casa de los famosos Colombia 3. En medio de su participación en el reality del Canal RCN, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que muestra cómo lucía antes de alcanzar la fama, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

¿Cuál es la fotografía que muestra a Valentino Lázaro cómo lucía antes de ser famoso?

A través de Facebook comenzó a circular una imagen del creador de contenido Valentino Lázaro que lo muestra en su etapa adolescente, mucho antes de alcanzar la fama, y muchos coinciden en que luce totalmente diferente.

En redes sociales circula una imagen de Valentino Lázaro más joven y totalmente irreconocible. (Foto: Canal RCN)

En la fotografía, el también bailarín aparece vistiendo una camiseta vinotinto y, según varios internautas, en su rostro se alcanzan a notar algunos de los cambios estéticos que se habría realizado con el paso de los años.

De hecho, algunos de ellos resaltaron que en ese entonces Valentino lucía mucho más delgado e incluso señalaron que sería evidente el procedimiento estético que se hizo para modificar la forma de su nariz, comentarios que avivaron aún más la conversación en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la fotografía que salió a la luz de Valentino Lázaro antes de alcanzar la fama?

A través de los comentarios, además de señalar los posibles retoques estéticos que se habría realizado, varios usuarios opinaron que Valentino incluso lucía más simpático antes de alcanzar la fama.

Sin embargo, las reacciones fueron divididas. Mientras algunos cuestionaron que se le catalogue como "famoso", otros salieron en su defensa y destacaron su personalidad, asegurando que les encanta su forma de ser y la inteligencia que ha demostrado dentro y fuera del reality.

Pienso que se veía mejor antes que ahora", "Él no es famoso, lo siento" e "Inteligente me gusta cómo habla", fueron los mensajes que escribieron.

Usuarios en redes expresaron que Valentino Lázaro lucía mejor antes. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha sido la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

La participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3 ha estado marcada por la controversia y las rivalidades con varios de sus compañeros dentro del reality del Canal RCN, situación que ha despertado el interés de los televidentes colombianos.

Su carácter directo y algunas diferencias dentro de la convivencia lo han puesto en el centro de múltiples tensiones. Aunque ha estado en placa en dos oportunidades, ha logrado salvarse y continuar en competencia.

Ahora, Valentino deberá enfrentar un nuevo reto con el ingreso de Melissa Gate, quien desde su llegada le declaró la batalla dentro de la casa, anticipando nuevos enfrentamientos.