Exparticipante de MasterChef Colombia sufrió accidente que dejó uno de sus brazos afectado | FOTO
Exparticipante de MasterChef Colombia sufrió un accidente que afectó uno de sus brazos; compartió una imagen en sus redes.
Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, reapareció en las últimas horas por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una inesperada noticia. El reconocido actor colombiano reveló que había sufrido un accidente que dejó lesiones en uno de sus brazos.
¿Qué accidente sufrió Juan Pablo Llano?
A través de una fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan Pablo Llano reveló que sufrió un accidente que casi pone en riesgo su vida. Afortunadamente, solo uno de sus brazos resultó afectado.
En la imagen se le ve posando frente a la cámara mientras muestra varios raspones en su brazo. Sin embargo, no especificó cómo ocurrieron y se limitó a señalar que, pese a lo sucedido, no pasó a mayores.
“No me maté de puro de buenas”, escribió junto a la imagen mostrando su lesión.
Aunque parece tratarse de un accidente leve, sus palabras alarmaron a sus seguidores, quienes se preguntan qué ocurrió exactamente y por qué el actor afirma que casi pierde la vida.
¿Cómo reaccionaron los fans de Juan Pablo Llano a su accidente?
Aunque todo parece indicar que se trató de un accidente leve, las palabras del actor dejan en suspenso a sus seguidores, quienes siguen preguntándose cómo ocurrió exactamente y por qué manifestó que casi pierde la vida.
Comentarios como: “me preocupa que hagas mención a la muerte, pero solo enseñes un par de raspones”, “los hombres siempre siendo exagerados y dramáticos, solo son rapones”, “Juanpa, ¿estás bien? Los raspones no se ven graves”, “¿Puedes contarnos qué te pasó? ¿Por qué tienes esos raspones?”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales sobre la imagen del actor.
Por lo pronto, Juan Pablo Llano no ha compartido más información al respecto y en sus redes sociales únicamente se puede apreciar dicha fotografía que alarmó a los internautas. De esta manera, sus seguidores deberán estar pendientes de sus próximos movimientos en el mundo digital para encontrar respuestas.