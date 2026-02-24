Sara Corrales revela que está en la recta final de su embarazo; así fue el anuncio de la actriz

La actriz Sara Corrales está cerca de convertirse en mamá, así lo presumió en sus redes sociales.

Sara Corrales inicia la etapa final de su embarazo. (Foto Gustavo Caballero/AFP)

¿Cómo presumió Sara Corrales sus 28 semanas de embarazo?

Sara ha compartido todo el proceso que ha vivido durante estos meses en los que se ha preparado de la mejor manera posible para la llegada de su primera hija, Mila.

La artista reveló que ya se encuentra en la semana 28 de embarazo, avanzando con éxito en el último trimestre y mostrando cómo ha cuidado cada detalle de esta etapa.

Asimismo, dejó ver que realiza rutinas de ejercicio para mantenerse en óptimas condiciones físicas y afrontar con fortaleza el momento del parto.

“Ya 28 semanas, oficialmente estamos transitando el último trimestre de embarazo”, escribió Sara Corrales en su publicación.

¿Sara Corrales planea hacer un ritual por el nacimiento de su hija Mila?

La actriz de 40 años también compartió que planea recibir a su hija en medio de un ritual ancestral.

Según explicó, este acto consiste en preparar una mesa con elementos naturales y objetos que simbolizan todo lo bueno que quieren para su hija.

Corrales aclaró que no se trata de un acto religioso ni esotérico, sino de una práctica cultural con raíces andinas que le otorga un significado especial al nacimiento.

Sara ha compartido imágenes y mensajes que transmiten la ilusión de convertirse en madre, pero también la responsabilidad de prepararse física y mentalmente para un momento tan especial y significativo.

Además, junto a su pareja Damián Pasquini, ha afirmado que ambos están viviendo esta etapa con gran ilusión.

La actriz y el empresario han compartido que se sienten muy ansiosos y felices de poder llegar al momento de convertirse en padres, un sueño que los une y que esperan con entusiasmo.

Para ellos, la llegada de Mila representa no solo el inicio de una nueva etapa familiar, sino también la consolidación de un vínculo lleno de amor y proyectos compartidos.

Los seguidores de Sara Corrales también se encuentran a la expectativa, acompañando cada publicación y cada detalle que la actriz comparte en sus redes sociales.

Los internautas tienen una cuenta regresiva para la llegada de Mila que se hace cada vez más corta.