Jhonny Rivera reveló si apoyará a Jenny López en su carrera musical

Jhonny Rivera reveló detalles sobre la carrera musical de su esposa Jenny López, quien durante años ha sido su corista.

Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera confesó si respaldará la carrera musical de Jenny López
Jhonny Rivera confesó si respaldará la carrera musical de Jenny López.

A pocos días de que su boda con Jenny López se llevara a cabo, Jhonny Rivera decidió reaparecer en sus redes sociales para charlar con sus seguidores sobre diversos temas de su interés, entre esos, el futuro de la carrera musical de la joven artista, quien durante años ha sido su corista.

¿Jenny López se retira de la música tras boda con Jhonny Rivera?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por Jhonny Rivera a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante recibió una interrogante bastante particular.

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos

Pues en esta, uno de los internautas quiso saber si ahora que Jenny López era su esposa la ayudaría a impulsar su carrera musical o si seguirían en la misma dinámica que han manejado durante años.

Ante esto, Rivera mencionó que su esposa ahora más que nunca estaba trabajando en potencializar su carrera musical y que por supuesto él estaría a su lado para ayudarla a crecer. Incluso, reveló que el próximo jueves 26 de febrero lanzaría una nueva canción.

"Pasado mañana ella lanza una canción muy bonita. Yo le voy a colaborar, obviamente, tiene otras canciones espectaculares”, mencionó.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos
Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.

Así mismo, comentó que su carrera musical no iba a crecer de un momento a otro por estar a su lado, debido a que la industria musical actualmente se ha vuelto más complicada por la cantidad de artistas emergentes que cada día salen a la luz.

“Hay que irlo haciendo lento, porque hoy día no es como antes, hoy día es muy difícil pegar canciones, porque hay demasiada gente, y mucha gente en las redes sociales, pero de todas formas la tarea hay que hacerla”

¿Cuándo fue la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

Vale a pena destacar que Jhonny Rivera y Jenny López se unieron en matrimonio el pasado domingo 22 de febrero en una iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda. En donde no solo amigos cercanos, colegas e influenciadores asistieron, sino que también cientos de fanáticos que permanecieron en el lugar pese a las fuertes lluvias.

Así mismo, la pareja contó con una fiesta que se llevó a cabo en las instalaciones de la finca del artista, en donde la decoración se llevó toda la atención, pues en esta el color verde y la naturaleza era uno de sus principales atractivos.

