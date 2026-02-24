Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida influenciadora mostró lesiones en su piel y mencionó que harían parte de su transformación en therian.

La reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Sofía Avendaño reapareció por medio de sus redes sociales con un particular video que sorprendió a sus seguidores, pues en este enseñó varias lesiones en su cuerpo y manifestó que harían parte de su proceso en convertirse en therian.

¿Qué es un therian?

El término therian ha ganado gran popularidad en las redes sociales alrededor del mundo luego de que videos de jóvenes caracterizando animales tanto en su físico como en su conducta llamaran la atención de los internautas.

Y es que desde hace varias semanas los therian han sido tendencia al compartir encuentros en diferentes países en donde se reúne para perfeccionar sus habilidades motrices con el fin de parecerse en su totalidad al animal con el que se sienten identificados, ya sean perros, gatos, animales acuáticos y demás. Así como también lograr una experiencia espiritual que los conecte directamente con su especie.

¿Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos se identifica como Therian?

En medio de esta curiosa tendencia, Sofía Avendaño compartió un curioso video que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en este mencionaba que una serie de lesiones en su piel hacían parte de su proceso therian.

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores. Avendaño explicó que durante los últimos días estaba atravesando por un cambio de piel tal y como lo hacen las serpientes, por lo que manifestó que este tipo de cosas la convertirían en un therian.

"Pregunta, ya que existen los tal therian, entonces yo me estoy convirtiendo, ya que estoy cambiando de piel. ¿Las serpientes también son therian?”

Vale la pena destacar que el comentario de Sofía Avendaño en realidad fue en tono sarcástico para referirse a la tendencia que hoy día se apodera de las redes sociales y que hace parte de la vida de muchos jóvenes en la actualidad.

