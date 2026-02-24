Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su amistad con Valentino Lázaro en La casa de los famosos

Luego de convertirse en un eliminado de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta rompió el silencio y habló sobre los vínculos que construyó dentro del reality. El creador de contenido sorprendió al revelar detalles acerca de su relación con Valentino Lázaro.

¿Por qué Nicolás Arrieta salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 2026 se llevó a cabo el 22 de febrero de 2026, convirtiéndose en el séptimo eliminado de la competencia.

Nicolás Arrieta, eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Nicolás fue el participante con menor porcentaje de apoyo en la gala de eliminación. Se enfrentó en la placa a otros siete concursantes (Alexa Torrex, Karola, Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Valentino y Tebi Bernal).

Aunque la votación final estuvo muy reñida, él obtuvo el 7,72% de los votos, quedando por debajo de Tebi Bernal, quien se salvó con un 8,03%.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su eliminación, Nicolás Arrieta ha hecho declaraciones que han sido ampliamente compartidas en redes. A pesar de lo sucedido, agradeció al "Jefe" y a sus compañeros por permitirle mostrar un lado más humano.

El exparticipante destacó que durante su estadía, aprendió a ser un poco más paciente con los demás. Reconoció que respetar y entender los tiempos de los demás fue una de las claves para crear buenas relaciones.

Nicolás Arrieta habla de experiencia en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aun así, afirmó que se sintió traicionado por varios de sus colegas. Nicolás contó que siempre estuvo dispuesto a apoyar a sus compañeros, incluso si no pertenecían a su mismo cuarto; solía acercarse y acompañarlos cuando lo necesitaban. Sin embargo, destacó que el apoyo no siempre era recíproco.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Valentino Lázaro?

En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', Nicolás habló sin filtro sobre quiénes realmente estuvieron con él dentro del programa. Aunque comenzó bromeando con que bloquearía a la mayoría cuando recuperara su celular, luego aclaró que sí hubo personas que lo acompañaron en los momentos más difíciles.

Aseguró que quien más estuvo a su lado fue Valentino, especialmente durante la llamada “prueba del ataúd”, una dinámica que, según él, lo afectó emocionalmente. Destacó que, en varios momentos de debilidad, Lázaro fue quien le brindó su apoyo.

También mencionó a Juanda Caribe y a Maiker como personas con las que tuvo cercanía dentro de la casa. Sin embargo, dejó claro que, al salir del reality, empezó a notar actitudes y comportamientos con los que no estaba de acuerdo.