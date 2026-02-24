Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López | VIDEO

Jhonny Rivera compartió un video en el que dejó ver cómo quedó su finca tras la fiesta con la que celebró su boda con Jenny López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce la finca de Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López
Así luce la finca de Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 22 de febrero Jhonny Rivera y Jenny López dieron el ‘sí, acepto’ en el altar. La reconocida pareja de cantantes se casó en una iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, y posteriormente celebró esta unión en un evento privado organizado en su propia finca.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde que anunciaron su compromiso, Jhonny Rivera y Jenny López compartieron diversos detalles sobre los preparativos de su boda a través de las redes sociales, y aunque en un principio aseguraron que el evento contaría con la asistencia de pocas personas, esto no fue así.

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

La pareja de artistas se casó en una iglesia ubicada en Arabia, un corregimiento cerca a Pereira, Risaralda, en donde no solo asistieron grandes personalidades de la farándula colombiana e industria musical, sino también cientos de fanáticos que esperaron a las afueras del lugar para vivir este especial momento junto a Rivera y López.

En cuanto a la fiesta para celebrar esta importante unión, Jhonny Rivera y Jenny López optaron por realizar el evento en la finca del cantante, en donde acondicionó el lugar en el que suele hacer sus conciertos, para recibir a todos los invitados.

¿Cómo quedó la finca de Jhonny Rivera tras celebrar su boda con Jenny Rivera?

Ahora bien, tras varias horas de este especial evento que emocionó a toda su fanaticada, Jhonny Rivera compartió un video en el que enseñó cómo había quedado su finca tras la celebración de su boda con Jenny López.

Según se alcanza a apreciar en el audiovisual, el lugar habría quedado con algo de desorden que ya estaba siendo recogido por trabajadores, pues ya no se encontraban las mesas y sillas en donde se ubicaron sus invitados, además de uno que otro equipo de sonido que fue utilizado para la ocasión.

Jhonny Rivera documento en sus redes cómo fue su boda con Jenny López
Jhonny Rivera documento en sus redes cómo fue su boda con Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Además de esto, toda la decoración floral fue retirada para volver a acondicionar el lugar a como suele estar cuando no hay conciertos organizados por Rivera, evidenciando que no sufrió ningún tipo de daño por la cantidad de personas que asistieron al lugar.

