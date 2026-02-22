Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino rompe en llanto en el brunch de La casa de los famosos Colombia 2026: ¿fue por Juanse?

Valentino escuchó verdades en el brunch en La casa de los famosos Colombia 2026 y no aguantó el llanto en frente de sus compañeros.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino lloró en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Esta noche del domingo 22 de febrero, en La casa de los famosos Colombia 2026 habrá un nuevo eliminado, quien se despedirá por siempre de la competencia. Sin duda, esta es una de las placas de nominados más duras que ha habido durante la competencia.

Precisamente, quienes están en riesgo de eliminación son Nicolás Arrieta, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz, Alejandro Estrada, Karola Alcendra, Tebi Bernal y Alexa Torres.

Con estos mismos nominados, el jefe organizó el respectivo brunch, el cual fue mediado por Valerie de La Cruz, conocida como Beba, debido a que fue líder de la semana. En esta actividad hubo enfrentamientos y también llanto.

¿Por qué Valentino Lázaro lloró en el brunch de los famosos en La casa de los famosos Colombia 2026?

La líder de esta semana en La casa de los famosos Colombia 2026, Beba, fue la encargada de realizar las preguntas para el brunch de nominados y una de ella fue: ¿quién es el más manipulable de la mesa?

Valentino rompe en llanto por Juanse en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Todos los que están en riesgo respondieron que Valentino Lázaro es el famoso más manipulable, justificando que Juanse Laverde ha tenido actitudes para manipularlo fácil y él ha caído.

Pues el creador de contenido dice que le gusta el cantante y quizá, por eso el joven de 19 años ha aprovechado para no perder la atención de Valentino.

Luego de escuchar las razones de sus compañeros, quienes coincidieron con lo mismo, Valentino no contuvo el llanto y se le escurrieron algunas lágrimas, de hecho, Nicolás Arrieta se paró de la silla para abrazar a su amigo.

¿Qué más pasó durante el brunch en La casa de los famosos Colombia 2026?

Este brunch estuvo cargado de verdades que posiblemente hayan dolido y es que para eso es la actividad, para que haya confrontación y salgan los trapitos al sol.

Le dicen manipulable a Valentino y llora en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Ante una pregunta sobre ¿quién tiene la estrategia más patética?, Nicolás Arrieta no se aguantó y dijo que Valentino, ya que él llegó siendo enemigo de algunos de sus compañeros y después resultó siendo amigo de ellos, como en el caso de Johanna Fadul y Juanse Laverde.

Por eso mismo, Nicolás dijo que su amigo en la casa es muy conveniente porque sabe a quién acercarse para verse beneficiado dentro del juego.

