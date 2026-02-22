Alejandro Estrada y Yuli protagonizaron romántico beso en La casa de los famosos Colombia

La casa de los famosos Colombia vivió un momento lleno de emociones este fin de semana, cuando Alejandro Estrada y Yuli sorprendieron a todos los televidentes con un romántico beso que no pasó desapercibido.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli en La casa de los famosos Colombia?

La química entre ambos se había ido construyendo desde hace varios días, aunque hasta ese momento ninguno de los dos había decidido dar un paso más allá en su relación dentro de la casa.

Desde hace varios días, Alejandro y Yuli habían mostrado cercanía y complicidad, pero ambos habían evitado avanzar en su relación.

Artículos relacionados La casa de los famosos Andrés Gómez, esposo de Beba, hizo inesperada confesión en sus redes sociales: ¿qué dijo de ella?

Incluso habían protagonizado escenas de celos en medio de la convivencia, lo que mantenido los ojos puestos en ellos.

Así fue el romántico beso entre Alejandro Estrada y Yuli en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en un momento inesperado, y mientras las luces estaban apagadas, la pareja se dio un romántico y apasionado beso que dejó sorprendidos a todos.

El cuarto Tormenta fue testigo de este instante, y durante el momento, Yuli le confesó a Alejandro que le encantaba, mientras que él abrió su corazón y le expresó que había varias cosas de ella que lo habían cautivado desde el inicio.

¿Cuál fue la confesión de Alejandro Estrada a Yuli en La casa de los famosos Colombia?

En medio del romántico momentos, la pareja incluso se permitió bromear sobre el supuesto “chipeo” que existía entre ellos.

Artículos relacionados La Liendra Así reaccionó la prometida de Johnny Rivera al ver la equivocación de La Liendra y Dani Duke

Alejandro le comentó a Yuli: “¿Por qué estás tan mamasita?”, mientras ella respondió: “No quería verte triste, te necesito fuerte”.

Esto se debe a que ambos se encuentran actualmente en la placa de nominados, por lo que cualquiera de los dos podría convertirse en el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Así fue el romántico beso entre Alejandro Estrada y Yuli en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La decisión final se conocerá luego de que el público realice su votación y durante la gala de la noche del 22 de febrero de 2026, Carla y Marcelo Cezán darán a conocer a todos el nombre de esta persona que abandona La casa para siempre.

No obstante, los televidentes permanecen a la expectativa sobre el futuro de la pareja y si lograrán consolidar una relación que pueda perdurar más allá de la convivencia dentro del reality.