Reconocido actor fue arrestado tras protagonizar un fuerte altercado en plena calle

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans por un altercado durante Mardi Gras, y su foto policial circula en redes.

Shia LaBeouf detenido en Nueva Orleans: revelan su foto policial tras altercado
Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras un altercado durante el Mardi Gras. (Foto: AFP)

El reconocido actor de Hollywood, Shia LaBeouf, fue arrestado luego de protagonizar un altercado en Nueva Orleans mientras celebraba el Mardi Gras.

La situación generó gran repercusión mediática y la foto policial del actor se viralizó rápidamente en redes sociales.

¿Qué pasó con Shia LaBeouf en Nueva Orleans durante Mardi Gras?

Tras su detención, la imagen policial de LaBeouf de 39 años muestra al actor cabizbajo y con un gesto sombrío.

Este episodio no es aislado, pues el intérprete ha tenido varios inconvenientes legales en el pasado.

Según el informe policial, LaBeouf se vio envuelto en una confrontación física dentro de un bar del French Quarter.

El actor se fue contra Jeffrey Damnit, artista drag de Los Ángeles, y luego a Nathan Thomas Reed, quien se identifica como queer.

Ambos hombres denunciaron que durante el incidente también fueron objeto de insultos por parte del actor Shia LaBeouf.

La policía reportó que LaBeouf gritó reiteradamente palabras en contra de ellos y fuertes señalamientos.

¿Cuál es el historial legal y personal de Shia LaBeouf?

Testigos lograron contener al actor hasta que llegaron las autoridades y los paramédicos.

LaBeouf fue trasladado primero al hospital y luego a la Orleans Parish Prison. Fue liberado sin pagar fianza y, según registros de video.

Este no es el primer inconveniente de LaBeouf con la ley. En 2017 fue arrestado en Savannah, Georgia, por alteración del orden, y en 2014 fue detenido en Nueva York por interrumpir una función de Broadway, usando también insultos de este tipo en contra de un agente.

En el ámbito personal, fuentes cercanas indicaron que LaBeouf y su esposa Mia Goth se separaron hace aproximadamente un año tras múltiples incidentes relacionados con el consumo de alcohol del actor.

Mia Goth, madre de su hija, le habría recomendado buscar ayuda profesional para enfrentar sus inconvenientes de conducta.

El proceso judicial sigue abierto, con una audiencia preliminar programada para el 19 de marzo en la corte de Nueva Orleans. Mientras el actor de Hollywood sigue en medio de la polémica por sus comentarios hacía esta comunidad.

