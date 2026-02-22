Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola divide opiniones tras inesperada confesión que hizo sobre Valentino en el brunch: ¿cuál?

Durante el brunch de La casa de los famosos Colombia, Karola hizo inesperada confesión sobre Valentino al responder una pregunta.

¿Cuál fue la confesión que Karola hizo de Valentino en el brunch? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas se han conectado con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, las celebridades que se encuentran dentro de la placa de nominados quienes son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Karola Alcendra, Valentino Lázaro, Yuli Ruíz y Alejandro Estrada, han compartido su postura durante el reciente brunch que se llevó a cabo en la competencia.

Por esta razón, durante una dinámica que se llevó a cabo en el brunch de La casa de los famosos Colombia, los participantes tuvieron que responder una serie de preguntas. Así que uno de los comentarios más divididos fue el que Karola Alcendra le hizo a Valentino.

¿Cuál fue la inesperada confesión que Karola Alcendra hizo sobre Valentino Lázaro?

Recientemente, las celebridades realizaron una gran variedad de confesiones durante el brunch que se llevó a cabo este 22 de febrero, en el que cada uno tuvo que responder con sinceridad las preguntas realizadas que decían dentro del sobre.

Esto confesó Karola sobre Valentino en el brunch. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los famosos leyeron la siguiente pregunta, la cual fue: ¿quién tiene la estrategia más patética de la casa?

Dicho esto, los famosos que están en la actualidad dentro de la placa de nominados realizaron una variedad de confesiones, pero una de las más divididas por parte de los internautas fue la de Karola Alcendra, quien mencionó a Valentino Lázaro:

“Para mí la estrategias más patétic# de La casa de los famosos Colombia es la de Valentino porque me tira y después me pregunta si comí o no”, agregó Karola.

¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro tras la elección que hizo Karola durante el brunch?

Es clave mencionar durante la jornada del brunch en La casa de los famosos Colombia, cada una de las celebridades que participa, debe responder con sinceridad las diferentes preguntas que se realizan.

Así le respondió Valentino Lázaro a Karola en el brunch. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Valentino no se mostró enojado tras los comentarios que hizo Karola, pues le respondió con las siguientes palabras:

“Haré réplica, si fuera estrategias le diría a Alejo todos los días ¿ya comiste? Pero, no porque si fuese mi estrategia, ya lo habría hecho. Y para mí es inválido porque tú me das demasiada risa, haz disco frases que yo he dicho, nos parecemos, aunque no lo creas, pues pensamos parecido”, agregó el influenciador.

