Así reaccionó la prometida de Johnny Rivera al ver la equivocación de La Liendra y Dani Duke

La Liendra y Dani Duke vivieron un divertido e insólito momento cuando se confundieron de día y llegaron a la boda de Johnny Rivera un día antes del evento.

La pareja de creadores de contenido compartió la experiencia en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Cómo se equivocaron La Liendra y Dani Duke en la boda de Johnny Rivera?

En el video, La Liendra relató cómo viajaron ocho horas por carretera para llegar a la ceremonia, ya que no había vuelos disponibles.

La influencer Dani Duke, visiblemente molesta, se arregló con rapidez mientras La Liendra relataba con humor cómo casi se estrellan por intentar no llegar tarde.

Al llegar al lugar, encontraron la iglesia cerrada, lo que los hizo pensar que se habían retrasado y que habían perdido la boda.

“Qué pena con Johnny”, expresó La Liendra entre risas, antes de aclarar que en realidad la boda sería al día siguiente.

El momento generó risas y comentarios de sus seguidores, quienes bromearon diciendo que al menos llegarían temprano y que no tendrían que volver a arreglarse tanto.

¿Cómo respondió Jenny López, prometida de Johnny Rivera al video de La Liendra y Dani Duke?

La respuesta de la novia, Jenny López, no se hizo esperar. Con humor reaccionó al video en el que escribió: “Jajajajajajajaja, mañana nos vemos”, generando una nueva ola de reacciones.

Y es que la también cantante, Jenny López recientemente emocionó a sus seguidores al mostrar el vestido de novia que usará en su boda con Jhonny Rivera, en la que además contó que el esperado evento es en el corregimiento de Arabia, Pereira en la tarde del 22 de febrero.

Anteriormente, también había contado que el evento sería en una finca y que querían celebrarlo con personas cercanas, en algo no tan extravagante, sino más bien sencillo.

Lo cierto es que la boda de Johnny Rivera y Jenny López sigue siendo uno de los eventos más esperados, no solo por los invitados, sino también los seguidores de la pareja quienes continúan atentos a los detalles de lo que será este evento.