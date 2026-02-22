Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó la prometida de Johnny Rivera al ver la equivocación de La Liendra y Dani Duke

La Liendra y Dani Duke se confundieron de día en la boda, y la prometida de Johnny Rivera reaccionó al divertido video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto

La Liendra y Dani Duke vivieron un divertido e insólito momento cuando se confundieron de día y llegaron a la boda de Johnny Rivera un día antes del evento.

Artículos relacionados

La pareja de creadores de contenido compartió la experiencia en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Cómo se equivocaron La Liendra y Dani Duke en la boda de Johnny Rivera?

En el video, La Liendra relató cómo viajaron ocho horas por carretera para llegar a la ceremonia, ya que no había vuelos disponibles.

La influencer Dani Duke, visiblemente molesta, se arregló con rapidez mientras La Liendra relataba con humor cómo casi se estrellan por intentar no llegar tarde.

Artículos relacionados

Al llegar al lugar, encontraron la iglesia cerrada, lo que los hizo pensar que se habían retrasado y que habían perdido la boda.

“Qué pena con Johnny”, expresó La Liendra entre risas, antes de aclarar que en realidad la boda sería al día siguiente.

El momento generó risas y comentarios de sus seguidores, quienes bromearon diciendo que al menos llegarían temprano y que no tendrían que volver a arreglarse tanto.

¿Cómo respondió Jenny López, prometida de Johnny Rivera al video de La Liendra y Dani Duke?

La respuesta de la novia, Jenny López, no se hizo esperar. Con humor reaccionó al video en el que escribió: “Jajajajajajajaja, mañana nos vemos”, generando una nueva ola de reacciones.

Y es que la también cantante, Jenny López recientemente emocionó a sus seguidores al mostrar el vestido de novia que usará en su boda con Jhonny Rivera, en la que además contó que el esperado evento es en el corregimiento de Arabia, Pereira en la tarde del 22 de febrero.

Anteriormente, también había contado que el evento sería en una finca y que querían celebrarlo con personas cercanas, en algo no tan extravagante, sino más bien sencillo.

Lo cierto es que la boda de Johnny Rivera y Jenny López sigue siendo uno de los eventos más esperados, no solo por los invitados, sino también los seguidores de la pareja quienes continúan atentos a los detalles de lo que será este evento.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela QM mostró la romántica decoración que recibió y aseguran que fue Blessd Blessd

Manuela QM sorprendió con la romántica decoración que recibió, ¿fue de Blessd?

Manuela QM sorprendió a sus seguidores mostrando una romántica decoración que recibió tras rumores de ruptura con Blessd.

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó Shaira

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN mostró cómo lucía Shaira hace 15 años: esta foto publicó

Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, sacó a la luz una foto de cómo lucía Shaira hace 15 años cuando ganó el Factor XS.

Andrea Valdiri preocupa a sus fans tras aparecer en hospital Andrea Valdiri

Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

Andrea Valdiri volvió a aparecer en el médico, lo que preocupó a sus miles de seguidores, pero ella misma aclaró lo que ocurrió.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién? Talento internacional

Falleció reconocida influencer de 27 a causa de un procedimiento estético: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras confirmarse el fallecimiento de influencer tras complicado procedimiento estético.

Luis Alfonso alerta a sus fans de estafa con su nombre Talento nacional

Luis Alfonso advierte a sus seguidores sobre situación delicada: "tengan mucho cuidado mi gente"

La casa de los famosos Colombia celebró el Año Nuevo Chino La casa de los famosos

Así fue la celebración del Año Nuevo Chino en La casa de los famosos, con therians incluidos

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología