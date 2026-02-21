Andrea Valdiri aparece nuevamente en el médico y preocupa a sus fans. ¿Qué le pasó ahora?

Andrea Valdiri ha dejado preocupados a sus seguidores de Instagram al aparecer en un centro médico; sin embargo, dio parte de tranquilidad al aclarar qué fue lo que le pasó.

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri que tuvo que acudir al médico?

En las últimas horas, la empresaria barranquillera Andrea Valdiri acudió a sus historias de Instagram para contarles a sus fans que padece de una pequeña fisura en el tórax tras realizar una fuerza indebida.

Andrea Valdiri reveló que sufrió una pequeña fisura en el tórax por levantar un bulto de papa. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a su relato, todo se dio cuando alzó un bulto de papa y varios artículos pesados como un colchón, en su ayuda para los habitantes de Montería que sufrieron inundaciones por las frecuentes lluvias en la zona.

Valdiri describió la fisura como un fuerte dolor que le hace presión y no le deja realizar ciertas actividades de su día a día.

La influencer también confesó que le han detectado otros problemas de salud, pero decidió no revelarlos para no darle satisfacción a sus haters, señalando además que sabía cuál fue otra de las razones por las cuales se produjo la fisura en su tórax.

¿Qué otra causa generó la fisura en el tórax a Andrea Valdiri?

La mujer de 34 años explicó a sus seguidores que hace algún tiempo, debido a una gripa mal cuidada combinada con su entrenamiento en boxeo, sufrió una inflamación en el tórax. Aunque estaba tomando sus medicamentos, tuvo la mala suerte de que se produjera una fisura al levantar el bulto de papa.

A pesar del incidente, la empresaria lo relató con humor, tranquilizando a sus fans y asegurando que se encuentra bien; por ahora, solo necesita guardar reposo para su recuperación.

Andrea Valdiri dejó ver a sus fans con su característico humor que se encuentra bien de salud. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a la situación de salud de Andrea Valdiri?

A través de los comentarios, varios de sus seguidores le desearon una pronta recuperación, mientras que otros se sorprendieron al conocer la edad de la barranquillera, pues en el video que compartió, mencionó que pronto cumpliría 35 años, y algunos habían pensado erróneamente que tenía 45 o más.