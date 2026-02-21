Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia revela la cicatriz que le quedó tras retirarse tatuaje

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al mostrar la grande cicatriz que le dejó retirarse un tatuaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprende al mostrar cicatriz que le quedó tras retirarse tatuaje
El exparticipante de La casa de los famosos Colombia documentó el proceso que se realizó para retirar su tatuaje. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Un exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a sus miles de seguidores al revelar la cicatriz que le generó retirarse un tatuaje.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que mostró la cicatriz que le dejó retirarse un tatuaje?

A través de su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, la modelo caleña Sofía Jaramillo sorprendió a sus fans al compartir una serie de videos en los que mostró el proceso para eliminar un tatuaje de su brazo, así como la cicatriz que le dejó el procedimiento.

Sofía Jaramillo reveló la cicatriz que le quedó tras retirarse tatuaje
Sofía Jaramillo mostró a sus fans el proceso doloroso que le llevó retirarse un tatuaje. (Foto: Canal RCN)

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 decidió documentar cada detalle de la experiencia por medio de sus historias, donde se observa cómo sujetan su brazo mientras un láser, que emite un fuerte sonido, pasa sobre su piel para retirar la tinta.

Sofía describió el tratamiento como bastante doloroso y, finalmente, enseñó el resultado, dejando ver la marca que quedó tras la intervención.

¿Cómo le quedó el brazo a Sofía Jaramillo tras retirarse un tatuaje con láser?

En un video posterior, Jaramillo mostró el resultado del procedimiento, dejando ver su piel visiblemente enrojecida y con marcas similares a una quemadura.

Sin embargo, dejó claro que esa reacción hace parte del proceso y que ahora solo debe seguir las recomendaciones médicas para una adecuada recuperación.

Sofía Jaramillo mostró la cicatriz que le quedó tras retirarse tatuaje
Sofía Jaramillo dejó ver la cicatriz que le quedó en el brazo tras eliminación de tatuaje. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se puede eliminar un tatuaje?

De acuerdo con la Mayo Clinic, eliminar un tatuaje es posible gracias a procedimientos médicos especializados, siendo el láser el método más utilizado. Este tratamiento funciona mediante pulsos de luz que fragmentan las partículas de tinta en la piel para que el propio organismo las elimine de forma gradual, aunque suele requerir varias sesiones.

La institución también explica que existen otras alternativas, como la intervención quirúrgica para retirar la zona tatuada o la dermoabrasión, que consiste en desgastar la capa superficial de la piel.

No obstante, todos los métodos pueden generar molestias, enrojecimiento o cicatrices, por lo que recomiendan acudir a un profesional antes de tomar la decisión.

