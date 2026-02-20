Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo reaccionó a salida de Maiker de La casa de los famosos Colombia: "fue por odio"

Sofía Jaramillo rompió su silencio en redes y dejó ver cuál fue su reacción a la salida de Maiker de La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Jaramillo opinó sobre la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia
Sofía Jaramillo dejó ver su descontento con la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Colombia votó y decidió que el comediante y creador de contenido Maiker Smith fuera el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, señalado por muchos como "el más mueble" de la competencia.

Tras su salida, varios exparticipantes reaccionaron en redes sociales, entre ellos Sofía Jaramillo, quien no dudó en expresar su opinión sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo a la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia?

La modelo paisa acudió a sus historias de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, para mostrar su descontento por la votación que realizó el país para sacar "al más mueble" del reality de Canal RCN.

Sofía Jaramillo se expresó tras la eliminación de Maiker
Sofía Jaramillo cuestionó la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Según explicó en los videos que cargó, aunque respetaba la votación, sintió que no fue objetiva, asegurando que se dejaron llevar por lo que sucedió entre el comediante y Johanna Fadul.

Ese castigo no era al que peor te cayera, sino al más mueble, y aprovecharon todo ese hate que él tiene afuera para sacarlo", dijo.

Asimismo, expresó que el paisa era muy creativo y merecía estar dentro de la casa, señalando que había muchos más muebles que él.

Artículos relacionados

¿Con qué porcentaje salió Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia 3?

En el capítulo del jueves 19 de febrero, Carla Giraldo dio a conocer que "el más mueble de la casa", según el público, había sido Maiker con un 25,61% de las votaciones.

Seguido de él, estuvo Beba con 18,49%, Juanse Laverde con 12,68% y, sorpresivamente, Mariana Zapata con un 8,68% en el cuarto lugar.

Maiker Smith reaccionó tras salir de La casa de los famosos.
Maiker Smith recibió un 25,61 % de los votos como "el más mueble de la casa". (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 a la eliminación de Maiker Smith?

Después de que Carla anunciara al participante más votado "por mueble", El Jefe le pidió a Maiker que se subiera al camión de la mudanza y abandonara de inmediato la casa. La decisión marcó uno de los momentos más tensos de la noche.

Tras el anuncio, varios habitantes quedaron en shock y lo acompañaron hasta la puerta principal para despedirse.

La sorpresiva salida no solo generó tristeza, sino también reflexión, pues algunos comenzaron a analizar su propio juego y a preguntarse qué están haciendo bien o mal dentro de la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así celebró sus 15 años hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo Fredy Guarín

Así fue la celebración de los 15 años de la hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

La hija de Fredy Guarín y Andreina Fiallo celebró sus 15 años con una emotiva fiesta que sus padres compartieron en redes sociales.

Reconocida periodista se convirtió en madre por primera vez con una futbolista: así lo anunciaron Talento internacional

Reconocida periodista se convirtió en madre por primera vez con una futbolista: así lo anunciaron

Famosa periodista se convirtió en madre con una mujer quien es reconocida futbolista e internautas dividen opiniones en redes.

La Segura rompe en llanto al hablar de su historia junto a Ignacio Baladán La Segura

La Segura rompe en llanto al hablar de su historia junto a Ignacio Baladán: "Me ayudó a aceptarme”

La Segura no pudo contener las lágrimas al recordar cómo Ignacio Baladán, su pareja, ha hecho cambios en su vida.

Lo más superlike

Ella sería la pareja de Juancho Arango participante de La casa de los famosos, es docente británica La casa de los famosos

Ella sería la pareja de Juancho Arango participante de La casa de los famosos, es docente británica

El ingreso de Juancho Arango ha causado varias opiniones en redes sociales. Ella es la mujer que sería su actual pareja.

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto? Talento internacional

Famoso cantante causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿qué se sabe al respecto?

Joven therian fue mordida por un perro: video es viral Viral

EN VIDEO: Joven therian fue mordida por un perro tras intentar ladrar con él

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología