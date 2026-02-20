Sofía Jaramillo reaccionó a salida de Maiker de La casa de los famosos Colombia: "fue por odio"

Colombia votó y decidió que el comediante y creador de contenido Maiker Smith fuera el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, señalado por muchos como "el más mueble" de la competencia.

Tras su salida, varios exparticipantes reaccionaron en redes sociales, entre ellos Sofía Jaramillo, quien no dudó en expresar su opinión sobre lo ocurrido.

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo a la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia?

La modelo paisa acudió a sus historias de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, para mostrar su descontento por la votación que realizó el país para sacar "al más mueble" del reality de Canal RCN.

Sofía Jaramillo cuestionó la eliminación de Maiker de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Según explicó en los videos que cargó, aunque respetaba la votación, sintió que no fue objetiva, asegurando que se dejaron llevar por lo que sucedió entre el comediante y Johanna Fadul.

Ese castigo no era al que peor te cayera, sino al más mueble, y aprovecharon todo ese hate que él tiene afuera para sacarlo", dijo.

Asimismo, expresó que el paisa era muy creativo y merecía estar dentro de la casa, señalando que había muchos más muebles que él.

¿Con qué porcentaje salió Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia 3?

En el capítulo del jueves 19 de febrero, Carla Giraldo dio a conocer que "el más mueble de la casa", según el público, había sido Maiker con un 25,61% de las votaciones.

Seguido de él, estuvo Beba con 18,49%, Juanse Laverde con 12,68% y, sorpresivamente, Mariana Zapata con un 8,68% en el cuarto lugar.

Maiker Smith recibió un 25,61 % de los votos como "el más mueble de la casa". (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 a la eliminación de Maiker Smith?

Después de que Carla anunciara al participante más votado "por mueble", El Jefe le pidió a Maiker que se subiera al camión de la mudanza y abandonara de inmediato la casa. La decisión marcó uno de los momentos más tensos de la noche.

Tras el anuncio, varios habitantes quedaron en shock y lo acompañaron hasta la puerta principal para despedirse.

La sorpresiva salida no solo generó tristeza, sino también reflexión, pues algunos comenzaron a analizar su propio juego y a preguntarse qué están haciendo bien o mal dentro de la competencia.