Johanna Fadul le envía mensaje a Maiker tras su eliminación: “la vida es justa”

Desde que inició La casa de los famosos Colombia 2026, ha pasado de todo en la competencia y, de hecho, seguirá pasando, pues ya se han vivido expulsiones, eliminaciones dobles, congelados incómodos, polémicas, nuevos habitantes y mucho más.

Durante los últimos días en la competencia, han pasado muchas situaciones que han alterado los ánimos, pues no siempre hay calma, ni tormenta, sino confusión, como lo que ocurrió en la noche del jueves 19 de febrero.

Precisamente, uno de los habitantes fue eliminado por el público y el jefe llevó su carro de mudanza, para sacar al “mueble” de La casa de los famosos.

¿Por qué Maiker Smith fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

El botón del pánico fue oprimido por el mismo Maiker el pasado martes 17 de febrero en La casa de los famosos Colombia 2026, pero fue hasta el día siguiente que todos los participantes conocieron cuáles serían las consecuencias de ello.

Johanna Fadul le envió un mensaje a Maiker tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Si embargo, ninguno iba a imaginar que era un carro de mudanza, el que se llevaría al “más mueble” de la competencia, según las votaciones del público.

Sin duda, esta eliminación generó todo tipo de reacciones no solo en la casa, sino entre los televidentes y seguidores del programa, e incluso, Johanna Fadul se refirió al tema.

¿Cuál fue el mensaje de Johanna Fadul a Maiker en La casa de los famosos Colombia 2026?

Además de hacer una publicación bailando y saltando por su emoción de ver a Maiker eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, Johanna Fadul ya había hecho una historia hablando del tema.

Johanna Fadul dejó mensaje tras eliminación de Maiker. (Foto: Canal RCN)

En días anteriores tras su expulsión, Johanna Fadul ya había dicho que su excompañero es “un resentido”, pues fue el único que rechazó con contundencia su comentario contra Campanita.

Desde entonces, se supo que a ella no le entraría del todo, pero su reacción ante su eliminación generó todo tipo de comentarios.

En una historia, la actriz grabó cuando Maiker se estaba despidiendo de sus compañeros y mientras tanto, se escuchaba su voz diciendo que “no se alegraba, no tenía nada contra él, PERO la vida es justa, Maiker”.

Aunque Fadul dijo que no se alegraba, después publicó un video mostrando todo lo contrario y por eso, le cayeron muchas críticas en su post.