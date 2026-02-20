Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio causó revuelo tras polémica opinión sobre los Therian

Yeferson Cossio compartió su opinión sobre los Theria y causó gran revuelo en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio habló de los Therian y generó fuerte controversia
Yeferson Cossio habló de los Therian y generó fuerte controversia. (Foto Canal RCN | Freepik).

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio reapareció por medio de sus redes sociales para pronunciarse sobre un tema que es tendencia en los últimos días: los Therian.

¿Qué es un Therian, tendencia que adoptaron los jóvenes en la actualidad?

En las últimas semanas el término Therian ha ido ganado gran relevancia en las redes sociales y medio de comunicación debido a los comportamientos que esta nueva tendencia ha generado en los jóvenes.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
¿Qué significan los 'therians' y por qué son tendencia? | Fotos: Freepik

Y es que desde hace un tiempo jóvenes alrededor del mundo han ido compartiendo por medio de sus redes sociales que se autodenominan Therian mientras muestran su caracterización del animal con el que se sienten identificados, entre esos perros, gatos y hasta zorros. Incluso han llegado a aparecer en videos personas vestidas de reptiles o hasta incluso animales acuáticos.

Aunque muchas personas tratan de imitar en su totalidad al animal con el que se siente identificados a tal punto de asistir a veterinarias por ayuda médica, esto resulta ir más allá de lo físico, pues muchos describen su experiencia como una identidad interior o espiritual.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre los Therian?

A raíz de este fenómeno cultural, Yeferson Cossio decidió romper el silencio y reaccionar por medio de las historias de su cuenta secundaria de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores para dar su opinión al respecto.

El creador de contenido manifestó con gran desconcierto que al ingresar a las redes sociales se encontró con varios videos de los Therian.

"Oigan, qué le están echando al sople que la gente está tan rara. Es que me di cuenta, estoy viendo redes un ratico y vi a estos que se creen perros y gatos", comentó.

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales
Estos son algunos casos de 'therians' en distintas partes del mundo. | Foto: Freepik

Para posteriormente lanzar una fuerte declaración en la que iba a comenzar a castrar Therians tal y como hacía con los animalitos para evitar su sobrepoblación.

"Los voy a castrar, los voy a poner a que coman cuido (purina), bobos. Eh, ave María”

