Hermana de Yeison Jiménez compartió el emotivo altar en honor al cantante

La muerte de Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos tras más de un mes de su fallecimiento. Recientemente su hermana compartió un emotivo altar que armó en honor al artista dentro de su casa.

¿Cómo es el altar que la hermana de Yeison Jiménez armó en su honor?

Lina Jiménez, hermana del artista de música popular Yeison Jiménez, compartió en sus historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un emotivo altar que armó en su hogar en honor a su hermano.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el video se ve una mesita con mantel blanco, sobre la cual hay una estatua grande y otra pequeña de la Virgen, dos fotografías del cantante y una veladora con la misma figura religiosa, además de una camándula blanca.

Según comentó, ha ido acomodando poco a poco este espacio especial, siendo la veladora su más reciente adquisición para honrar al cantante. Lina Jiménez ha creado un espacio especial en su hogar para recordar a Yeison Jiménez, mostrando con detalle cómo honra la memoria del artista de música popular.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

El pasado 10 de enero la noticia de la muerte de Yeison Jiménez conmocionó a todo un país tras fallecer repentinamente pocos minutos después de abordar su avioneta con matricula N325FA junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto, que corrieron con la misma suerte.

El siniestro ocurrió en una vereda en Paipa, Boyacá. Según un informe brindado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la avioneta del artista se encontraba al día en el cumplimiento de los requisitos técnicos. Sin embargo, al no alcanzar la altura necesaria para su correcto desplazamiento terminó colisionando y acabando con la vida de sus tripulantes.

Actualmente, fanáticos del artista piden a Sonia, esposa de Yeison Jiménez, hablar con los dueños del terreno en el que ocurrió la tragedia para instalar un monumento en honor al cantante y su equipo de trabajo. Sin embargo, la mujer no se ha pronunciado al respecto.