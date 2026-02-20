En las últimas horas, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento de una reconocida periodista deportiva junto a su pareja, quien es una renombrada futbolista.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes se han cautivado con la emotiva noticia de ambas celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento.

¿Quién es la reconocida periodista que se convirtió en madre junto a una futbolista?

El nombre de Graze Lazcano se ha convertido en tendencia en las últimas horas no solo por cautivar con su gran talento al ser una reconocida periodista deportiva chilena, sino que también por compartir mediante sus redes sociales la especial noticia de convertirse en madre.

Así anunció la periodista que se convirtió en madre. | Foto: Freepik

La noticia fue compartida por parte de Graze en conjunto con su pareja llamada: Fernanda Pinilla, quienes anunciaron la noticia del nacimiento de su bebé a través de sus cuentas oficiales de Instagram en la que cuentan con más de 60 mil seguidores y expresaron las siguientes palabras:

“Y un arcoíris me pintó la piel para amanecer contigo. Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor. 17.02.2026”, agregaron en la descripción de la publicación.

Desde luego, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ver que la pareja está atravesando por uno de los momentos más importantes de sus vidas al compartir la especial noticia.

¿Quién es Fernanda Pinilla, la reconocida futbolista que es pareja de Graze Lazcano?

Es clave mencionar que Fernanda Pinilla se ha convertido en una de las futbolistas chilenas más destacadas de su país al demostrar su gran habilidad para este deporte, en el que ha tenido la oportunidad de participar en importantes equipos.

En la actualidad, Fernanda hace parte del equipo de fútbol Club León Femenino, en el que se ha ganado el cariño de sus seguidores al llevar en alto el nombre del equipo.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Graze Lazcano y Fernanda Pinilla? | Foto: Freepik

Así también, Fernanda ha dividido una gran variedad de opiniones por parte de sus seguidores tras compartir en sus redes que está atravesando por un importante momento a nivel emocional por el nacimiento de su primogénita Elena, fruto de su relación con Graze.