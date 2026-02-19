Maiker Smith es eliminado de La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

Maiker Smith quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia durante la gala de este jueves 19 de febrero. El participante tuvo que abandonar la casa de El Jefe de manera inmediata, pese a que no se encontraba en Placa de nominación.

¿Por qué Maiker Smith quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Este jueves 19 de febrero a La casa de los famosos Colombia llegó el camión de la mudanza a llevarse al participante más mueble de la competencia tras una jornada de votación en la que el público eligió.

Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Entre todos los participantes que continúan en competencia fue Maiker Smith el que se llevó este título, saliendo así de La casa de los famosos Colombia a bordo del camión de mudanza directo para su hogar.

En el segundo y tercer lugar quedaron Beba de la Cruz y Juanse Laveder seguido de los demás participantes, salvándose así de ser ellos quienes debían abandonar la competencia sin tan si quiera pisar la temida gala de eliminación.

¿Cómo reaccionó Maiker Smith tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia por mueble?

Antes de revelar a Maiker como el mueble de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo le reveló a los participantes que habían sido sometidos a votación en donde el público eligió a uno de ellos para ser eliminado de la competencia, la noticia sin duda alguna los tomó por sorpresa y de manera inmediata lo puso en alerta.

En una nueva conexión con Carla Giraldo, la presentadora reveló con un porcentaje del 25.61 % el camión de la mudanza llegaría para recoger a Maiker Smith, quien quedó rompió en risa mientras sus compañeros lo abrazaban preocupados y tristes.

Tras salir de La casa de los famosos Colombia en su camión de mudanza, Maiker tuvo que tomar una importante decisión: dejar a uno de los participantes que se encuentra en Placa con candado. Es decir, enviarlo directo a gala de eliminación sin tener la posibilidad de ser salvado.

Ante esto, el creador de contenido, quien nunca dejó de mostrar una gran sonrisa, decidió que Nicolás Arrieta sería esa persona.