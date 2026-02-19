Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Maiker Smith es eliminado de La casa de los famosos Colombia, ¿qué pasó?

El camión de mudanza llegó a La casa de los famosos para llevarse al más mueble de la competencia: así fue la salida de Maiker.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sorpresa en La casa de los famosos Colombia: Maiker Smith quedó eliminado
Sorpresa en La casa de los famosos Colombia: Maiker Smith quedó eliminado. (Foto Canal RCN)

Maiker Smith quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia durante la gala de este jueves 19 de febrero. El participante tuvo que abandonar la casa de El Jefe de manera inmediata, pese a que no se encontraba en Placa de nominación.

Artículos relacionados

¿Por qué Maiker Smith quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Este jueves 19 de febrero a La casa de los famosos Colombia llegó el camión de la mudanza a llevarse al participante más mueble de la competencia tras una jornada de votación en la que el público eligió.

Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia
Eliminan a Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Entre todos los participantes que continúan en competencia fue Maiker Smith el que se llevó este título, saliendo así de La casa de los famosos Colombia a bordo del camión de mudanza directo para su hogar.

Artículos relacionados

En el segundo y tercer lugar quedaron Beba de la Cruz y Juanse Laveder seguido de los demás participantes, salvándose así de ser ellos quienes debían abandonar la competencia sin tan si quiera pisar la temida gala de eliminación.

¿Cómo reaccionó Maiker Smith tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia por mueble?

Antes de revelar a Maiker como el mueble de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo le reveló a los participantes que habían sido sometidos a votación en donde el público eligió a uno de ellos para ser eliminado de la competencia, la noticia sin duda alguna los tomó por sorpresa y de manera inmediata lo puso en alerta.

Artículos relacionados

En una nueva conexión con Carla Giraldo, la presentadora reveló con un porcentaje del 25.61 % el camión de la mudanza llegaría para recoger a Maiker Smith, quien quedó rompió en risa mientras sus compañeros lo abrazaban preocupados y tristes.

Tras salir de La casa de los famosos Colombia en su camión de mudanza, Maiker tuvo que tomar una importante decisión: dejar a uno de los participantes que se encuentra en Placa con candado. Es decir, enviarlo directo a gala de eliminación sin tener la posibilidad de ser salvado.

Ante esto, el creador de contenido, quien nunca dejó de mostrar una gran sonrisa, decidió que Nicolás Arrieta sería esa persona.

¿Por qué salió Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia? Esto se sabe
¿Por qué salió Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia? Esto se sabe. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Cara a cara entre Juanse Laverde y Beba por el robo de salvación La casa de los famosos

Juanse Laverde se enfrentó a Beba, líder de la semana, por el robo de salvación: ¿quién ganó?

Tras una decisiva prueba de robo de salvación, Beba entregó el cofre de Pandora a Karola y esto obtuvo de su interior.

Lorena Altamirano reaccionó con sorpresa ante la visita de El Flaco Solórzano Fernando Solórzano

Lorena Altamirano quedó congelada con la visita de El Flaco Solórzano: así fue el emotivo momento

¡Congelados! Así quedaron los participantes de La casa de los famosos con la visita de El Flaco Solórzano.

Melissa Gate estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate aumenta la expectativa por su regreso a La casa de los famosos: “Sorpresa”

Melissa Gate confirmó su ingreso a La casa de los famosos y sorprendió a sus seguidores al compartir un curioso video.

Lo más superlike

Isabella Ladera aclara cuántos meses de embarazo tiene Talento internacional

Isabella Ladera revela cuántos meses tiene de embarazo y deja a todos en shock con lo que dijo

Isabella Ladera respondió a cuántos meses tiene de embarazo y dejó a todos con más dudas.

Hijo de Jorge D'Alessio fue mordido por un tiburón Talento internacional

Hijo de reconocido cantante fue mordido por tiburón en playas turísticas: este es su estado de salud

Filtran fotos de un reconocido actor junto a su pareja Talento internacional

Se filtran fotos que confirmarían la orientación de un reconocido actor

Equipo de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez conmovió tras dedicarle amorosas palabras

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología