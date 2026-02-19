Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maiker sale de La casa de los famosos y desata fuertes reacciones entre sus compañeros, ¿qué dijeron?

La salida de Maiker desató fuertes reacciones y dejó a varios famosos visiblemente afectados.

Las reacciones tras La salida de la casa de los famosos Colombia
Maiker provoca shock en La casa de los famosos con su salida inesperada. (Fotos: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia dejaron a todos en shock luego de que el camión de la mudanza se llevara a Maiker, tras la votación del público que debía elegir qué participante consideraban un “mueble” dentro de la casa.

¿Qué reacción tuvo Maiker tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

La dinámica inició con un juego de etiquetas en el que los famosos señalaron a quienes, según su criterio, menos aportaban a la convivencia.

Posteriormente, los televidentes tuvieron la decisión final y votaron por la persona que debía abandonar la competencia bajo esta categoría.

Durante la gala de la noche del 19 de febrero, Carla Giraldo apareció con un sobre morado en sus manos y comenzó a dirigirse a los participantes para anunciar el resultado.

Minutos después, se confirmó que el camión de la mudanza llegaría por Maiker, quien obtuvo el 25,65 % de los votos.

El creador de contenido no esperaba su salida. En medio de risas recibió la noticia, mientras varios de sus compañeros se acercaban para abrazarlo.

“Muchachos esto es un juego… así es el juego”, expresó antes de dirigirse a la puerta principal.

Mientras sonaba la alarma que indicaba que debía abandonar la casa, algunos participantes comenzaron a corear su nombre.

Maiker, por su parte, hizo una parodia desde el camión de cartón, fiel a su estilo que lo caracterizó durante su permanencia en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué reacciones tuvieron sus compañeros tras la salida de Maiker de La casa de los famosos?

Tras el anuncio, varios participantes reaccionaron con sorpresa. Uno de los más afectados fue Juanda Caribe, quien permaneció en silencio por varios segundos y se mostró visiblemente conmovido.

Beba también manifestó su inconformidad frente a las cámaras y cuestionó la decisión del público.

"Qué carajos están viendo ustedes", dijo Beba a las cámaras.

Otros como Palau, Valentino y Nicolás comentaron entre ellos sus teorías sobre la percepción del público, pues aseguraban que Maiker participaba activamente y que tenía varias secciones dentro de La casa.

"Castigaron a Maiker por oprimir el botón del pánico"

Antes de cruzar la puerta, Carla Giraldo le pidió que dejara a un compañero con candado, decisión que implicaba que no podría ser salvado y quedaba directo a eliminación por lo que Maiker eligió a Nicolás Arrieta.

