Juanse Laverde se enfrentó a Beba, líder de la semana, por el robo de salvación: ¿quién ganó?

Este jueves 19 de febrero se llevó a cabo una nueva prueba de salvación dentro de La casa de los famosos Colombia en donde todos los participantes, a excepción de Beba, líder de la semana, se enfrentaron para definir quién se enfrentaría por el robo del beneficio.

¿Quién ganó la prueba de salvación de este jueves 19 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Luego de una extensa prueba en la que todos los participantes de La casa de los famosos Colombia midieron su agilidad en busca de ser el ganador que se enfrentaría durante la gala de esta noche a Beba, líder de la semana, por el robo de salvación.

Juanse Laverde vs. Beba. (Foto Canal RCN).

Tras varios minutos de prueba se reveló que Juanse Laverde sería el participante que se enfrentaría a Beba durante la gala. Para esta prueba que se llevó a cabo en la terraza de La casa de los famosos Colombia, ambos participantes tuvieron que hacer caer varias cajas con ayuda de cuerdas y quien consiguiera un total de dos cajas ganaría el beneficio.

Luego de explicar las reglas y con un tiempo establecido para la prueba se dio a conocer que Juanse Laverde ganó la prueba de robo de salvación y se lo arrebató a Beba.

¿A quién entregó Beba el cofre de la caja de Pandora en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la prueba de robo de salvación que dio como ganador a Juanse Laverde, Beba tuvo que abrir una vez más la Caja de Pandora para obtener un sobre que le dio el poder de liderar el Bruch y, además, entregar el cofre pequeño a un participante que ella eligiera.

Con poco tiempo para decidir a quién entregarle el cofre que obtuvo tras abrir la Caja de Pandora, Beba optó por dárselo a Karola. Al tomarlo en sus manos, Karola lo abrió encontrándose con una tarjeta que decía poder de salvación, saca de la Placa a cualquier nominado, si estás nominado no te puedes salvar.

Sin embargo, esa decisión la tomará el próximo viernes 20 de febrero. Así mismo, se le indicó que debía entregar una mini caja a un participante, y eligió a Campanita. Al abrirla se encontró con el mismo poder de Karola.