Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?
Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, se sometió a procedimiento estético para modificar una zona puntual de su rostro.
Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, sigue capturando la atención en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia, formato en el que ha tenido la posibilidad de mostrarse una versión suya mucho más real y en la que por supuesto, ha flechado los corazones de miles de personas.
¿Qué procedimiento estético tiene Beba en el rostro?
Y es que, además de su participación en el programa y su forma directa de decir lo que piensa, su físico no ha pasado desapercibido entre los seguidores del programa, quienes frecuentemente envían amorosos mensajes elogiando su innegable belleza.
A raíz de este tema, recientemente se conoció que la actual habitante de esta tercera temporada, se realizó un procedimiento estético en su rostro, esto luego de que la médica especialista en este tipo de operaciones, revelara el antes y el después de la joven tras someterse a una rinoplastia.
"Cuando @bebadlacruz llegó a mi consultorio buscaba un resultado muy estético, pero sobre todo natural, venía de varias aplicaciones previas de ácido hialurónico, lo que hacía del caso una c1rugía compleja", señaló la mujer en la publicación.
¿Cómo lucía Beba antes de su procedimiento estético en la nariz?
Allí, señaló que, aunque era difícil, finalmente lograron unos resultados muy satisfactorios, pero sobre todo armónicos y naturales, que era lo que precisamente buscaban.
En las imágenes, la doctora hizo la comparación de cómo se veía la nariz de Beba antes de la intervención y después de ella, en donde se aprecia con lujo de detalle la notable diferencia luego de la operación.
¿Beba se operó la nariz antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?
En su momento, es decir, hace casi un año cuando la barranquillera se hizo el procedimiento, también compartió un video en el que dejó ver su reacción al ver los resultados, mostrándose completamente en shock al ver que fue un rotundo éxito y que, claramente, superó sus expectativas.
"Esto es un "confía en el proceso" y me lo repito todos los días hasta que me vi la nariz por primera vez y no me cabe duda que los resultados van a ser EXTRAORDINARIOS @dra.gabrielameloo_rinoplastia eres muy top, gracias", escribió.