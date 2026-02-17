Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón emociona al mostrar a su hijo Theo disfrutando del mar

Mariana Pajón mostró a su hijo Theo disfrutando el mar por primera vez a través de un emotivo video en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón derritió corazones con el primer encuentro de Theo con el mar.
Mariana Pajón derritió corazones con el primer encuentro de Theo con el mar. (Foto AFP: Raúl Arboleda).

La vida de Mariana Pajón siempre ha estado ligada a la adrenalina, la disciplina y los podios internacionales, sin embargo, en esta etapa su felicidad tiene un escenario distinto, la playa, el hogar y los brazos de su hijo.

En las imágenes, el bebé aparece sentado frente al mar mientras sus pies tocan el agua por primera vez.

¿Cómo fue el primer encuentro de Theo, le hijo de Mariana Pajón con el mar?

El video muestra un instante espontáneo y lleno de emoción, Theo, atento y curioso, mueve sus piecitos mientras el agua va y viene suavemente, no hay miedo en su reacción, solo asombro y disfrute.

Para cualquier madre, presenciar el descubrimiento del mundo a través de los ojos de un hijo es un momento especial, en el caso de la campeona olímpica, esa alegría parece tener un significado aún más profundo.

La publicación generó cientos de comentarios de seguidores que celebran verla en esta nueva etapa, muchos coinciden en que, aunque sus medallas olímpicas marcaron hitos históricos para Colombia, la maternidad le ha dado una luz distinta.

¿Cómo combina Mariana Pajón su maternidad y su carrera deportiva?

A lo largo de los últimos meses, la deportista ha mostrado que su vida mantiene el equilibrio entre el alto rendimiento y el tiempo en familia, si bien continúa vinculada al deporte que la convirtió en referente mundial, también prioriza espacios para compartir con Theo y su entorno cercano.

el ritual de fin de año de los Pajón se volvió viral en Instagram.
Mariana Pajón compartió el video en sus historias de Instagram mostrando a Theo en la playa. Foto AFP/CRIS BOURONCLE

En varias oportunidades ha compartido viajes y momentos familiares donde el pequeño es protagonista y Mariana demuestra que la disciplina aprendida en el deporte también le sirve para asumir con responsabilidad y dedicación el rol de madre.

¿Por qué Theo es la medalla más importante en la vida de Mariana Pajón?

Durante años, Juegos Olímpicos fue el escenario donde Mariana alcanzó la gloria deportiva, sin embargo, hoy su mayor logro no se mide en podios ni en cronómetros, pues Theo representa una victoria emocional que trasciende cualquier competencia.

Así celebró Mariana Pajón la primera navidad de su bebé recién nacido y su esposo: ¿cómo fue?
Theo se ha convertido en el centro de la nueva etapa de maternidad de la campeona olímpica. | AFP: Pablo Vera

La campeona que conquistó el mundo sobre una bicicleta ahora celebra cada paso o cada pequeña patadita en el mar como si fuera un triunfo dorado, una etapa que refleja a una Mariana plena, agradecida y orgullosa de la familia que está construyendo.

