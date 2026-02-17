Westcol habló sobre la polémica sobre supuesta infidelidad de Blessd a Manuela

El streamer Westcol reaccionó ante la polémica que protagoniza el cantante Blessd por supuesta infidelidad a Manuela qm.

¿Blessd le fue infiel a Manuela con una modelo?

El artista se ha visto envuelto en una nueva controversia en redes sociales luego de que se filtraran unos supuestos chats en los que habría coqueteado con una modelo.

Debido al escándalo la mujer implicada se pronunció desmintiendo una relación con el artista y destacando que las conversaciones están sacadas de contexto.

El artista también habló del tema, pero eliminó sus declaraciones poco después de compartidas y señaló que querían dañar su imagen y aprovecharse de su fama.

¿Qué dijo Westcol sobre la supuesta infidelidad de Blessd?

El streamer realizó una transmisión en vivo en la que decidió hablar sobre la polémica que atraviesa su amigo luego de ver su más reciente publicación en la que interpreta una canción de desamor que iría dirigida a Manuela tras su aparente ruptura luego de su presunta infidelidad.

"Estoy cansado que le rompan el corazón a mi amigo, lo dije, me tiene agotado eso", dijo.

Asimismo, aprovechó para opinar sobre la mujer implicada con la que Blessd habría coqueteado, recordando cuando él se vio envuelto en una historia similar, razón por la que su relación con Aida Victoria Merlano terminó.

"Esas mujeres saliendo a hablar, dando explicaciones, es que yo lo viví (...) yo desde ese día quedé curado en salud y jamás en mi vida le vuelvo a escribir a una mujer en Instagram", dijo.

De igual manera, opinó sobre las mujeres que hablan con hombres comprometidos y luego salen a revelar todo.

"Yo lo que veo feo es que la mujer que es hecha y derecha ni siquiera responde un mensaje, a la mujer ya no le da pena escribirle a un hombre que tenga mujer y salir a decir que estuvo con ella, no le da pena quedar como una per**", agregó.

Tras sus declaraciones, varios reaccionaron, algunos dándole la razón, otros criticándolo y otros mencionando que con sus palabras habría confirmado la supuesta infidelidad y aparente ruptura entre Blessd y Manuela.