Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez junto a Paola Jara antes de la fama: ¡irreconocibles!

Tras la partida de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, los amigos, familia y seguidores del artista han revelado varios recuerdos junto a él, honrando su memoria y manteniendo vivo su legado.

Desde que el cantante ya no está, se han conocido fotos y videos inéditas sobre toda su trayectoria musical, como archivos de cuando apenas inició su vida como artista de música popular.

Sin duda, estos recuerdos han generado gran conmoción en todas las plataformas digitales, en donde han aparecido nuevas imágenes de Yeison junto a sus amigos y colegas.

¿Cuál es la foto de Yeison Jiménez y Paola Jara antes de ganar fama?

En las últimas horas de este martes 17 de febrero, ha circulado en redes sociales una foto inédita de Yeison Jiménez junto a Paola Jara, justo antes de lograr la fama de los últimos años.

Revelan imagen inédita de Yeison Jiménez con Paola Jara cuando nadie los conocía. (Foto: Canal RCN - Buen día, Colombia)

En la imagen, ambos cantantes de música popular se ven muy niños y cambiados, de hecho, Yeison tenía Brackets y se veía más niño. Mientras que, Paola tenía el cabello de lado y su rostro lucía diferente.

En la foto están los dos juntos sonriéndole a la cámara y hasta pareciera que fuera mentira que hoy, el hombre que apenas estaba empezando en la música y que se ve feliz en la imagen, hoy ya no esté.

¿Qué otros recuerdos han salido a la luz de Yeison Jiménez tras su muerte?

Luego de la inesperada partida de Yeison Jiménez, han salido a la luz varias fotos y videos del artista, tanto de su trabajo como de su vida personal junto a su familia.

Precisamente, han sido sus seres queridos quienes han revelado detalles que se desconocían de él, como sus bromas, chistes, anécdotas y hasta momentos en los que se sentaba con sus colegas a componer.

Recuerdos inéditos de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Tras un mes de su deceso, Yeison Jiménez sigue siendo uno de los artistas del género que más se escucha, además, todavía es el titular de las noticias y en las redes circula su rostro, música y su nombre.

Por su lado, su familia lo sigue recordando, siguen publicando cosas de él y, de hecho, recientemente se conoció que las joyas con las que él murió, fueron restablecidas y entregadas a su esposa, Sonia Restrepo, quien se vio muy conmovida al ver las pertenencias de su esposo.